HOCKEY HER: Barneo-basen på Nordpolen blir arena for en FN-arrangert ishockeykamp i april 2019. Foto: Foto: Barneo-Polus.LiveJournal.com/Privat

Verdenstjerner til hockeykamp på Nordpolen - før isen smelter

ARENDAL (VG) FN-toppen Erik Solheim samler noen av verdens største ishockey-legender på Nordpolen i april 2019 for å spille kamp - og for å sette søkelys på klimaendringer som smelter ned pol-isen.

Hockeystjernene Vjatsjeslav Fetisov (60) fra Russland og Wayne Gretzky (57) fra Canada er allerede klare for den unike matchen, som skal finne sted etter påske neste år.

– Det går i riktig retning, men for sent

– Vi gjør det for å få fokus på klimaendringene og nedsmeltingen på Nordpolen . Det går så fort at vi vil arrangere denne kampen nå, før Nordpolen smelter og forsvinner. Det er dessverre så dramatisk; nedsmeltingen av polisen går veldig raskt, sier Solheim til VG.

Vi møter ham i Arendal. Den tidligere SV-sjefen har gjort stor internasjonal karriere og er i dag sjef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN.

– Vi legger opp til å ta med andre kjendiser fra andre idretter og fra Hollywood, for å tiltrekke oss oppmerksomhet. Jeg tror denne kampen kan bidra til å få folk til å forstå hvilke utfordringer vi står overfor.

– Hva er status tre år etter Parisavtalen ?

– Det går i riktig retning, men for sent. Men vi ser veldig positiv utvikling, blant annet i Kina og India. Det er ikke kjent i Norge, men det er faktisk slik at solenergi alene, i 2017, var større enn kull, olje og gass og atomkraft tilsammen, som ny energikilde. Kina står for halvparten av den nye solenergien, som på verdensbasis nå er rimeligste energikilde:

– Det er nøkkelen: Kommer prisen ned, så vil markedet ha fornybar energi fremfor forurensende kraft. I USA er det nå fem ganger mer solenergi enn kull. I India er det nå åpnet en flyplass som er 100 prosent soldrevet.

– Hva tenker du om Norge?

– Den store elefanten i rommet er oljeindustrien. Equinor går rette veien, men hele bransjen må omstille seg. Norge har meget gode forutsetninger for å lede an for å skape ny klimavennlig teknologi til havs.

– Hva med Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Den saken er over og det må Ap og Høyre innse: Det blir varig vern, sier han og legger leende til:

– Det er litt trist for SV, fordi de da vil miste en viktig symbolsak, men det går gå.

FN-støtte

Erik Solheim har sikret støtte fra sin sjef, FNs generalsekretær António Guterres.

– Fetisov har et sterkt klima-engasjement. Hans ide er blitt omfavnet av både FN og mange medlemsland, og nå håper vi å kune nå ut til milliarder av mennesker når vi gjennom sport får formidlet budskapet om at det som skjer med klimaet i Arktis, angår også resten av kloden, sier Jan Gunnar Winther til VG.

Den tidligere direktøren på Norsk Polarinstitutt har påtatt seg å gjennomføre det praktiske rundt hockeykampen, som styreleder i Grid Arendal.

Flyr stjernene inn

– Dette handler ikke bare om ishockey, men om hvordan klimaendringene påvirker klimaet verden over, endrer været og i ytterste konsekvens kan issmeltingen også få konsekvenser for matproduksjonen verden over, sier Winther.

Praktisk skal to fly frakte tilsammen 60 passasjerer fra Longyearbyen på Svalbard, til den russisk-drevne Barneo-basen som ligger nært Nordpolen, på isen.

– Interessen fra internasjonale medier har vært enorm, sier Winther.

Stjernespekket

Arrangørene jobber også med å få andre internasjonale stjerner med til Nordpolen.

– Det kan være en cricket-spiller fra India eller en basketstjerne fra Afrika. Jeg har Live Aid-engasjementet til Bob Geldof som en ledestjerne i dette arbeidet, og målet er at vi skal nå like langt ut med dette budskapet, sier Winther.

Fetisov har allerede invitert med Russlands president Vladimir Putin, og arrangørene jakter videre på andre store navn med engasjement for klima, som Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio og USAs tidligere utenriksminister John Kerry.