SISTE FAMILIEBILDE: Bare timer før han ble drept, tok Yotam Ovadia (31) en selfie med kona Tal (32) og deres to sønner. Barnas ansikter er skjult etter ønske fra de etterlatte. Foto: Privat

Israelske Yotam ble knivdrept av en palestinsk 17-åring

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 08.08.18 10:26 Oppdatert: 08.08.18 12:51

VESTBREDDEN (VG) «Vi trodde vi var helt trygge her», sier enken til VG. Mannen ble drept da en palestiner snek seg inn i en israelsk bosetning på den okkuperte Vestbredden.

Yotam Ovadia (31) hadde akkurat kommet hjem fra jobb som minibanktekniker og overrasket kona Tal med roser og sjokolade. Det var den jødiske valentinsdagen 26. juli, og han ville stelle i stand en grillmiddag i hemmelighet.

Den jødiske tobarnsfaren var på vei til foreldrene sine noen hundre meter bort i gaten for å hente grillkjøttet. Men han kom aldri så langt.

På veien dit ble han overfalt og knivdrept av en 17 år gammel gutt fra den palestinske landsbyen Kobar. Gutten hadde klatret over piggtrådgjerdet som omslutter den israelske bosetningen Geva Binyamin (også kalt Adam) like utenfor Jerusalem på den okkuperte Vestbredden.

– Jeg klarer ikke å se for meg livet uten ham, sier enken Tal (32) da vi besøker henne i bosetningen én uke etter drapet.

Blodig konflikt

Den siste tiden har konflikten mellom Israel og palestinerne økt i intensitet. Siden mars er over 150 palestinere blitt skutt og drept av israelske soldater under de ukentlige protestene på Gazastripen . I samme periode er én israelsk soldat blitt drept i Gaza.

Situasjonen på Vestbredden er også svært anspent. Noen dager før Yotam ble myrdet, ble en palestinsk 15-åring skutt og drept av israelske soldater under et raid mot en flyktningleir ved Betlehem på Vestbredden.

Ofrene finnes også på israelsk side. De siste to årene har det vært en rekke palestinske knivangrep på israelske sivile og soldater.



1 av 2 MISTET SITT ANKER: Tal sier at hun har vansker for å ta innover seg at ektemannen ikke kommer tilbake. Her med et familiebilde mellom hendene. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Enken til VG: «Han var familiens anker»

Da VG besøker enken Tal, er huset fylt av slektninger, venner og politikere som er kommet for å vise sin støtte. Yotam etterlot seg to sønner; den minste på syv måneder og storebroren på tre år.

Tal sitter sørgmodig på sengekanten med et familiebilde i hendene. Rundt halsen har hun ektemannens giftering i et gullkjede han pleide å bruke.

– Han satte alltid familien først. Yotam var en ærlig, beskjeden, morsom og uselvisk mann. Han var familiens anker, sier enken.

Oppfordret til vold på Facebook

Yotam ble knivstukket gjentatte ganger i lungene, hjertet og strupen, forteller Tal. Han døde på sykehuset like etter midnatt. To andre bosettere som strømmet til for å hjelpe ble også såret i angrepet. En av dem hadde pistol, og skjøt og drepte palestineren på stedet.

Før angrepet hadde 17-åringen skrevet en avskjedsmelding på Facebook-siden sin der han oppfordret palestinere til å ta til våpen mot Israel, melder Times of Israel .

Den militante islamistgruppen Hamas, som har kontroll over Gaza, hyllet angrepet, men påtok seg ikke ansvar, ifølge nyhetsbyrået AP.



1 av 2 HOPPET OVER GJERDET: Den palestinske 17-åringen snek seg inn i bosetningen ved å klatre over gjerdet på et punkt som ligger bare 50 meter unna det bevoktede porten. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Redd for å la barna leke i gaten

– Vi trodde vi var helt trygge her i Adam. Vi bor nærme den voktede porten og det er soldater som patruljerer gatene. Folk her er snille og hjelpsomme, vi er som en stor familie. Dette er et sted der barna leker fritt i gaten, men nå ville jeg ikke ha våget å slippe dem ut, sier Tal.

Det bor rundt 7000 mennesker i bosetningen. Området er fullstendig avsondret fra de palestinske omgivelsene, og bevoktet at væpnede soldater og overvåkningskameraer.

Israel har etablert over 120 bosetninger på Vestbredden etter at landet okkuperte området i 1967. Bosetningene er oppført i strid med Genèvekonvensjonen, og FNs sikkerhetsråd har slått fast at de er ulovlige og beordret at all byggeaktivitet må stanse.

På spørsmål fra VG om hva hun tenker om å bo på et slikt sted, svarer Tal at hun «ikke er spesielt politisk» av seg.

Forsvarsministeren svarer med flere bosettere

Dagen VG besøker enken, er også Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman innom familien for å kondolere. Han har ikke tid til å la seg intervjue, men Tal oppsummerer samtalen:

– Han lyttet til det vi sa, og var veldig sympatisk. Vi fortalte ham at vi mener at bosetningen vår bør bli en tryggere plass å bo. Jeg er sint over at gjerdet var så dårlig sikret.

Lieberman, som selv bor i bosetningen Nokdim på Vestbredden, skal ha sagt til familien at han ikke tror på gjerder, men at han ønsker å bygge flere hus.

Etter knivdrapet skrev Lieberman på Twitter at «det beste svaret på terror er utvidelse av bosetningene» og lovet 400 nye hus i Geva Binyamin. I mai varslet han hele 3900 nye bosetterboliger på Vestbredden, noe som har fått det internasjonale samfunnet til å reagere.

PSST! Det er første gang en palestiner begår et drap i Geva Binyamin, men det har tidligere vært flere dødelige angrep i andre bosetninger. I juli i fjor brøt en 19 år gammel palestiner, også han fra landsbyen Kobar, seg inn i bosetningen Halamish på Vestbredden og knivdrepte en far og hans to barn som var samlet til sabbatsmåltidet.