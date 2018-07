TALE: Vladimir Putin snakket torsdag til russiske ambassadører og sendebud i en tale i Moskva. Foto: SERGEI KARPUKHIN / X00944

Ferske målinger: Putins popularitet i fritt fall

Publisert: 19.07.18 23:24

UTENRIKS 2018-07-19T21:24:54Z

MOSKVA (VG) Til tross for et strålende fotball-VM og for ham vellykket toppmøte med Donald J. Trump, er president Vladimir Putin i alvorlig trøbbel på hjemmebane.

Årsaken synes åpenbar: Forslaget om å øke pensjonsalderen drastisk.

En ny meningsmåling fra halvoffentlige FOM datert 8. juli viser at 49 prosent av de spurte ville stemme på Putin om det var valg nå. Bare en måned tidligere var det 62 prosent. I slutten av mars lå det på 68 prosent.

Hele 39 prosent av dem som FOM spurte, svarte at de hadde fått mindre tillit til Putin den siste måneden.

Det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada har samme tendens: En måling i juni viste at 46 prosent av de spurte mente landet var på vei i riktig retning - mot 60 prosent i en tilsvarende måling i april.

Og det Kreml-vennlige instituttet VTsIOM har samme tendens i sine målinger: Putins popularitet falt fra 78 til 64 prosent fra 14. til 24. juni i deres undersøkelser.

Og nettopp datoen 14. juni er viktig: Det var da forslaget om økt pensjonsalder ble lagt fram . Det skjedde rett før avspark i åpningskampen i VM - der Russland knuste Saudi-Arabia.

Riktignok holdt Putin seg fullstendig unna, og lot statsminister Dmitrij Medvedev ta støyten - men velgerne knytter tydeligvis også presidenten til forslaget.

Pensjonsreformen er dramatisk: I dag er pensjonsalderen 55 år for kvinner og 60 for menn. Ifølge det nye forslaget skal det økes til henholdsvis 63 og 65 år. Det betyr at gjennomsnittsmannen såvidt rekker å nå pensjonsalderen før han dør - om ikke snittalderen på russiske menn øker før reformen er gjennomført.

Torsdagen ble pensjonsreformen diskutert i parlamentet. 327 representanter stemte for, 102 mot. Det var bare Putins støtteparti Forente Russland som var for. Putins vanligvis venner i Kommunistpartiet, Rettferdige Russland og det nasjonalistiske LDPR var alle mot.

Putin selv har vært fullstendig taus om pensjonsforslaget.

Gjennomsnittsalderen for russerne har økt kraftig siden 1990-tallet, og regjeringen mener at det er nødvendig å øke pensjonsalderen - slik at flere blir i arbeid. Men den lave pensjonsalderen er en arv fra kommunisttiden som svært mange russere setter pris på.

Putin blir stadig minnet på at han i 2005 uttalte at pensjonsalderen ikke skal økes «så lenge jeg sitter som president».

Mer enn 80 prosent av russerne er mot reformen, 2,8 millioner av dem har underskrevet på en kampanje mot forslaget - og mange sier at de er klare til å gå i demonstrasjonstog for sitt syn.

Blant de mer originale innleggene i debatten i parlamentet var Oleg Nilov fra Rettferdige Russland, som mente at man i stedet for økt pensjonsalder burde få ti millioner mennesker til å jobbe og betale skatt - og nevnte spesielt prostituerte, narkomane og «parasitter». Med det mente han tydeligvis de som jobber svart.

Ifølge nettavisen Gazeta er imidlertid 14 millioner pensjonister fortsatt i fullt arbeide. Det styrker regjeringens argumenter for å øke pensjonsalderen.

Vladimir Putin har et klart mål om at levealderen skal fortsette å øke kraftig. Målet er at snittalderen for begge kjønn skal være 78 år i 2024 og 80 år allerede i 2030.

I dag er, ifølge CIAs landbok, forventet levealder for menn 65,3 år og for kvinner 77,1 år. Det gir en gjennomsnitt på 71 år.

Støtten og tilliten til Vladimir Putin økte kraftig etter annekteringen av Krim våren 2014. Flere av de nye målingene viser det laveste nivået siden tidlig 2014.