HJERTESKJÆRENDE: Barnet til spekkhuggeren Tahlequah døde kort tid etter at det ble født. Bildet viser hvordan hun holdt det døde avkommet oppe med snuten. Slik svømte hun rundt i 17 dager. Foto: Michael Weiss / AP

Spekkhugger forlot dødt avkom etter 17 dager

Publisert: 13.08.18 02:26

Bildene av spekkhuggermoren Tahlequah svømmende med det døde barnet på snuten gikk verden rundt. Nå har hun tatt farvel.

De hjerteskjærende bildene fikk hvalforskere til å gjenta bekymringen for spekkhugger-bestanden utenfor Canada og USA.

Klarer ikke å reprodusere seg

Spekkhuggeren, som bærer navnet Tahlequah, tilhører en flokk som holder til på Nordvestkysten ved grensen mellom Canada og USA utenfor staten Washington.

24. juli døde spekkhuggerens baby kort tid etter at den ble født. I de påfølgende ukene svømte moren rundt med den døde babyen på «snuten».

Nå ser det derimot ut til at hun hadde forlatt det døde avkommet:

Forskningsleder for Center for Whale Research i Washington, Ken Balcom, er mannen bak meldingen som ble lagt ut lørdag lokal tid. Han har ifølge New York Times fulgt med på spekkhugger-bestanden i området siden 1976.

Til den samme avisen sa han forrige uke at det opprinnelig var cirka 70 hvaler i området, etter at omtrent 50 hadde blitt fraktet til fornøyelsesparker. Dette mener han er en medvirkende årsak til at genutvalget i bestanden har minket, og innavl nå truer levedyktigheten til spekkhuggerne.

– Omtrent 20 år senere, etter at lover om vern trådte i kraft, nådde bestanden en topp på 100. Nå er det 75 igjen, forklarte Balcom.

Tahlequahs avkom er det eneste som har blitt født siden 2015, men døde altså etter omtrent en time.

– Selv om de slutter å reprodusere seg, kan de svømme rundt her i 50 nye år, men det vil ikke være noen kalver. Med andre ord, de vil bli utryddet, spår forskeren.

Spekkhuggermoren ble altså i helgen observert i sjøen alene igjen utenfor øya San Juan.

Ifølge uttalelser Balcom har gitt til det lokale nyhetsmediet King 5 virket det som om hvalen var frisk og i fin form.

Selv om det ikke skal være uvanlig at spekkhuggere sørger på denne måten, pleier de vanligvis forlate det døde avkommet før det har gått en uke. Forskerne var derfor bekymret for at J35, som de kaller Tahlequah, hadde sluttet å spise og brukte altfor store mengder energi på å dytte det døde avkommet foran seg.

I tillegg til J35 følger også forskerne tre år gamle Scarlet tett. Dette er den yngste spekkhuggeren i flokken i området, og har den siste tiden mistet 20 prosent av kroppsmassen, melder amerikanske USA Today .