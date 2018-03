TILBAKE: Malala Yousafzai har reist tilbake til Pakistan, seks år etter at hun ble utsatt for et attentat av Taliban. Arkivfoto: Foto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Malala tilbake i Pakistan etter seks år

Den unge fredsprisvinneren Malala Yousafzai har reist til Pakistan for første gang siden 2012, da hun ble utsatt for et attentat av Taliban.

20 år gamle Malala ankom flyplassen i Islamabad i følge med foreldrene og et stort sikkerhetsoppbud onsdag. Besøket skal vare i fire dager, og Malala skal blant annet møte statsminister Shahid Khaqan Abbasi.

Ytterligere detaljer rundt besøket blir imidlertid «holdt hemmelig på grunn av besøkets sensitivitetsnivå», ifølge en offisiell tjenestemann.

Malala har blitt et globalt symbol for kampen for menneskerettigheter og jenters utdanning. I 2014 mottok hun Nobels fredspris for kampen mot undertrykkelsen av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

Malala begynte å skrive en blogg som 11-åring om livet i Swat-dalen, underlagt Taliban. I 2012 bordet et medlem av Taliban skolebussen Malala satt i, spurte hvem av dem som var henne, og skjøt henne i hodet. Hun overlevde imidlertid angrepet etter å ha blitt operert i Birmingham i Storbritannia, og flyttet deretter til byen sammen med familien.

Flere i Pakistan hyller menneskerettighetsforkjemperen, mens for mange oppleves hun som kontroversiell og blir sett på som en agent for vesten som vanærer landet.

