Smilende Zuma i retten i Sør-Afrika – saken utsatt

NTB

Publisert: 06.04.18 17:59

Sør-Afrikas korrupsjonstiltalte ekspresident Jacob Zuma (75) smilte bredt og ga tommel opp da han fredag ankom retten i Durban. Like etter ble saken utsatt.

Rettsmøtet varte i 15–20 minutter før dommeren besluttet at saken skulle utsettes til 8. juni.

Fastsettelsen av datoen er kun foreløpig, opplyste dommeren Themba Sishi etter å ha lyttet til både aktoratet og Zumas forsvarere. Begge parter skal nå få mer tid til å forberede sine innlegg.

Rettssalen var fullpakket da Zuma ankom, kledd i en mørk dress og omgitt av sikkerhetsvakter, melder nyhetsbyrået Reuters, ifølge TT.

Allerede kvelden før samlet Zumas tilhengere seg i solidaritet med den tidligere presidenten. Rettssaken holdes i Durban i Zumas hjemmeprovins KwaZulu-Natal, der han fortsatt har stor støtte.

«Teflonpresident»

Zuma hadde som president kallenavnet «teflonpresidenten», som følge av sin evne til å komme seg gjennom den ene skandalen etter den andre, men i februar ble han presset til å gå av som president av sitt eget parti ANC .

Han har i lang tid blitt beskyldt for å ha tatt imot bestikkelser og for å ha brukt offentlige midler til privat forbruk. Saken han nå står tiltalt for, kan spores helt tilbake til 1999 da Zuma var visepresident og hadde ansvaret for en stor våpenkontrakt med det franske selskapet Thales.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bestikkelser

Zuma anklages for å ha tatt imot store bestikkelser fra Schabir Shaik, en forretningsmann som fungerte som Zumas rådgiver, og som også var mellommann mellom regjeringen og det franske selskapet.

I 2007 ble Zuma tiltalt for pengeutpressing, korrupsjon, hvitvasking og svindel, men saken ble henlagt før han ble president i 2009. Siden er saken blitt henlagt for å så å bli tatt opp igjen flere ganger.

I mars besluttet nasjonale påtalemyndigheter at Zuma må i retten for anklagene, som han selv nekter seg skyldig i.