Foto: Yuri Senatorov / AFP / NTB scanpix Foto: I BEDRING: Sergej Skripal er ikke lenger utenfor livsfare etter nervegift-attentatet mot ham.

Skripal-slektning nektet visum til Storbritannia

NTB

Hege Wallenius

Publisert: 06.04.18 20:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-06T18:09:46Z

Viktoria Skripal, niesen til den forgiftede russiske eksspionen Sergej Skripal, har blitt nektet et reisevisum hun trenger for å besøke Storbritannia.

Viktoria Skripal uttalte onsdag til statlig russisk TV at hun hadde ville forsøke å få visum for å reise til Storbritannia , der hun ville besøke onkelen Sergej Skripal og kusinen Julia.

Fredag kom svaret fra britene.

– Vi har avvist en søknad om besøksvisum fra Viktoria Skripal ettersom søknaden hennes ikke var i tråd med innvandringsreglene, heter det i en uttalelse fra det britiske innenriksdepartementet.

Eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i England den 4. mars. Det er senere fastslått at de ble utsatt for et nervegift-attentat.

Begge lå i koma etter hendelsen, men tilstanden har bedret seg for begge og er ikke lenger kritisk for noen av de to.

– Han (Sergej Skripal) responderer godt på behandlingen, blir raskt bedre og er ikke lenger i kritisk tilstand, sier medisinsk direktør Christine Blanshard ved lokalsykehuset i Salisbury fredag ifølge NTB.

Britisk politi har bekreftet at også Julia er i god behold.

– Jeg våknet opp over en uke siden og jeg er veldig glad for å meddele at jeg blir bedre for hver dag som går. Jeg er veldig takknemlig for interessen og for alle de godhjertede meldingene jeg har fått, sier Julia i en pressemelding videreført av London Metropolitan Police.

Ifølge britiske myndigheter var det nervegiften Novitsjok som ble brukt i angrepet. Britene anklager også Russland for å stå bak attentatet og har fått med seg flere land, deriblant Norge, på utvisning av russiske diplomater.

Russland har svart med samme mynt, blant annet ved å utvise en norsk diplomat .

Denne artikkelen handler om Storbritannia

Russland