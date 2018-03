PRESIDENT: Donald Trump har vært USAs president siden januar i fjor. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Trump til angrep på verdens rikeste mann

Publisert: 29.03.18 21:17

WASHINGTON, D.C. (VG)

WASHINGTON, D.C. (VG) Onsdag gikk Donald Trump til twitterangrep på Amazon, som er eid av verdens rikeste mann, Jeff Bezos. Han er også eier av en avis som ofte irriterer USAs president, Washington Post.

«Jeg uttrykte min bekymring for Amazon lenge før valget. I motsetning til andre betaler de lite eller ingenting i skatt til delstats- og lokalmyndigheter, de bruker vårt postvesen som deres løpegutt (fører til enorme tap for USA ) og sørger for at mange tusen butikker må legge ned!»

Det skrev Donald Trump på Twitter torsdag morgen, amerikansk tid. Selskapet han angriper, Amazon, selger alle mulige slags varer via internett, og gjør det med stor suksess. Det har vokst til å bli et av verdens største selskaper. Eieren Jeff Bezos passerte nylig Bill Gates som verdens rikeste person.

Onsdag falt selskapets aksjer nesten fem prosent, etter at nettstedet Axios skrev at Trump vurderer å bruke konkurranselovgivningen mot Amazon. Ifølge én kilde er presidenten «besatt» av Amazon. Fallet fortsatte torsdag morgen.

Ifølge Axios har flere av Trumps rike venner klaget til ham fordi de taper markedsandeler mot Amazon, som mange amerikanere bruker i stedet for å gå til lokale butikker og kjøpesentre.

Den saken fikk mange til å reagere, og kritikere hevder blant annet at Trump angriper Amazon på grunn av selskapets eier. For ikke bare eier han Amazon, han eier også storavisen Washington Post. En av flere medier presidenten med ujevne mellomrom har beskyldt for å komme med «fake news», falske nyheter om ham.

– Du bryr deg ikke om noe av dette. Du er bare irritert på Washington Post, tvitret for eksempel Charles C. W. Cooke, som er redaktør for det konservative magasinet National Review, torsdag.

Trump har en rekke ganger beskyldt Bezos for å bruke avisen til å skremme politikerne i USAs hovedstad til å gi Amazon fordeler. Redaktører i avisen har derimot hele tiden sagt at eieren, som eier avisen personlig og ikke via Amazon, aldri blander seg inn i redaksjonelle avgjørelser.

Posten utvidet

Trumps twittermelding torsdag møter motbør fra mange.

Særlig gjelder det biten om at staten taper penger fordi Amazon ifølge Trump bruker det føderale postvesenet som «løpegutt». Faktum, som både Axios og CNN påpeker, er at US Postal Service faktisk tjener gode penger på Amazon.

Riktig nok betaler de lavere avgifter enn andre kunder, men det er fordi de får kvantumsrabatt. De følger det prissystemet postvesenet har satt. Ingen av dem har offentlig sagt hvor mye dette er, men sistnevnte har uttalt at det er en pris begge parter kan være fornøyd med.

Nylig startet de til og med i enkelte byer å kjøre ut post på søndager fordi pakkeleveranser for Amazon gjør det økonomisk forsvarlig.

At tradisjonelle butikker er under press er det liten tvil om. Det er heller ingen tvil om at Amazons suksess med e-handel er en av grunnene til dette. Men også andre store butikkjeder som Walmart, hvor man kan få handlet alt mulig under ett og samme tak, må ifølge CNN Money ta sin del av «skylden» for det.

Amazon har på sin side hevdet at de faktisk hjelper mange små, uavhengige butikker å overleve fordi de lar dem selge deres produkter til kunder verden over via gigantens nettside.

Delvis rett om skatt

Når det kommer til betaling av skatt hevder altså presidenten at selskapet betaler lite eller ingen skatt til delstats- og lokalmyndigheter. Det er ikke helt sant. Amazon betaler salgsskatt i alle stater som krever det, noe som er de aller fleste.

De betaler også lokal eiendomsskatt der de har distribusjonsavdelinger, samt på sine Whole Foods-supermarkedbutikker.

Det stemmer likevel at de ikke alltid betaler salgsskatt til lokalmyndigheter. De betaler heller ikke salgsskatt på varer de selger for tredjepartsbutikker.

Ifølge New York Times betalte Amazon 412 millioner dollar i skatter i 2016.

Dette er for øvrig ikke første gang Trump angriper Amazon. New York Times opplyser at han har gjort det mer enn et dusin ganger siden slutten av 2015, noen måneder etter at han annonserte at han ville stille som kandidat til å bli president i USA.

Amazon har ikke ønsket å kommentere Donald Trumps twittermelding.

