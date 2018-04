FREDSFORHANDLER: Jesus Santrich, fotografert i Havanna i 2013, i forbindelse med fredsforhandlingene. Foto: Franklin Reyes / AP/ NTB scanpix.

Tidligere fredsforhandler for FARC pågrepet i Colombia

Publisert: 10.04.18 03:57

Jesus Santrich, som var med på å framforhandle fredsavtalen mellom FARC og Colombia, er pågrepet og siktet i en narkosak. Han risikerer utlevering til USA.

Santrich er en tidligere lederskikkelse i den nå oppløste geriljagruppen, som er videreført som et politisk parti. FARCs politiske fløy opplyser at Santrich ble pågrepet på anmodning fra USA.

Pågripelsen skal ha skjedd samtidig med at Norges statsminister Erna Solberg (H) møtte flere av Santrichs tidligere geriljakamerater i Colombias presidentpalass.

– Dette er det verste øyeblikket i fredsprosessen, skriver FARCs politiske fløy på sosiale medier.

De ber sine tilhengere om å samle seg utenfor kontoret til den øverste påtalemyndigheten i landet for å protestere.

Utelukker ikke utlevering

Colombias president, Juan Manuel Santos, utelukker ikke at Santrich kan bli utlevert til USA.

– Hvis rettssikkerheten er ivaretatt – og det finnes sikre bevis – da er det grunnlag for utlevering for kriminalitet begått etter at fredsavtalen ble signert, og jeg vil ikke avstå fra å godkjenne det, sier Santos i en pressemelding.

I fredsavtalen mellom FARC og Colombia, som Santrich selv var med på å framforhandle, heter det at FARC-krigere skal tilstå sine krigsforbrytelser og betale erstatning til pårørende og ofre for å slippe fengselsstraff. Men de kan fortsatt bli pågrepet for forbrytelser begått etter fredsavtalen.

Solberg på besøk

Norge var tilrettelegger under fredsforhandlingene og spiller fortsatt en rolle i arbeidet med å gjennomføre tiltakene partene ble enige om.

Statsminister Erna Solberg ankom Colombia mandag og skal etter planen være i landet fram til onsdag. Fredsprosessen er et viktig bakteppe for besøket, og Solberg skal blant annet møte FARC-representanter, ifølge presseprogrammet for turen.

President Santos ble i 2016 tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å få på plass en fredsavtale.

