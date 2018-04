Spansk avis: Fem nordmenn siktet for drapsforsøk i spansk ferieby

Publisert: 10.04.18 23:41

I feriebyen Fuengirola skal fem nordmenn, mellom 20 og 24 år, være arrestert mistenkt for drapsforsøk, vold og bråk.

Ifølge den spanske avisen Diario Sur , som dekker Malaga-området, mener politiet at en nabokrangel i Fuengirola endte med drapsforsøk med kniv.

Naboer skal ifølge avisen ha reagert på nattebråk fra leiligheten hvor fem nordmenn oppholdt seg. Naboene skal så ha konfrontert nordmennene med støyen. Dette skal ha endt i en krangel som medførte at nordmennene angivelig utøvde vold mot to menn.

Ifølge avisen fikk politiet melding om hendelsen ved 04-tiden natt til lørdag. På stedet fant politiet en mann som var knivstukket, samt hans svigerbror som også var skadd.

Arbeidsgiver: – Veldig trist

VG har snakket med den norske arbeidsgiveren til fire av de involverte nordmennene.

– Dette har ikke vært i forbindelse med jobben, og er sånn sett et privat anliggende. Men det er jo veldig trist å høre om. Dessverre er det ikke alt vi får hjulpet alle siktede med, men å etablere kontakt med pårørende og nødvendige instanser er noe vi har jobbet hardt med å få til. Dette har vært tidkrevende ettersom at det har vært vanskelig å oppnå kontakt med alle parter i saken, sier han til VG.

Av de fem som ble arrestert, skal fire være løslatt, mens en av mannens ansatte fortsatt sitter i varetekt.

– Pårørende til sistnevnte er informert om dette og vi har en god dialog med pårørende i forhold til å etablere kontakt mellom familien og den fengslede, sier arbeidsgiveren.

UD i Norge hadde ikke tirsdag anledning til å besvare VGs spørsmål.

Bodde sammen

To av de siktede skal ha delt en leilighet, ifølge arbeidsgiveren. Dette skal ha vært organisert privat.

– Slik vi er kjent med saken, har det vært en uenighet mellom en nabo og disse guttene over en tid, som har eskalert og utartet seg til en alvorlig voldshendelse, sier han.

Det skal også ha vært to vitner til hendelsen, som ifølge avisen Diario Sur forklarte til politiet at noen unge mennesker hadde stukket mannen med kniv, og videre at noen hadde rømt fra stedet.

Politiet skal så ha funnet tre av de mistenkte i nærheten av bygget hvor hendelsen fant sted. En av dem skal også ha gjemt en kniv på seg, ifølge avisen. De to andre nordmennene som ifølge politiet hadde oppholdt seg i leiligheten, skal ha blitt arrestert like etter.

Spansk politi har ikke besvart VGs henvendelser om saken.