VIL BLI VED MAKTEN: Egypts president Abdel Fattah el-Sisi stiller til gjenvalg for en ny fireårsperiode. Hovedstadens galleri levner lite plass til andre enn ham.

Derfor er valget i Egypt avgjort før det har begynt

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 25.03.18 20:02

KAIRO (VG) Rivalene har falt fra en etter en. Nå sitter president Sisi igjen med én utfordrer – en av hans egne sympatisører.

Den 63 år gamle Abdel Fattah el-Sisi kikker ned på enhver som passerer sentrumsgatene i Kairo, der portrettet hans henger på lyktestolper, midtrabatter og kafédører.

Den tidligere hærsjefen har vært Egypts president siden 2014, og når han stiller til gjenvalg mandag, er det så godt som avgjort at han vil vinne.

En etter en er rivalene, deriblant en generalløytnant og en menneskerettighetsadvokat, blitt enten presset ut eller arrestert. Presidentvalget i Egypt gjennomføres i en tid der titusener av opposisjonelle sitter fengslet og menneskerettighetene er under sterkt press.

Fakta Presidentvalget i Egypt President Abdel Fattah el-Sisi stiller til gjenvalg 26–28. mars. Den eneste motkandidaten er den heller ukjente Moussa Mostafa Moussa. 60 millioner innbyggere er stemmeberettigede.

Den er syv år siden den arabiske våren, som førte til at Egypts president og diktator gjennom nesten 30 år, Hosni Mubarak, måtte gå.

Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap ble valgt til Egypts første demokratisk valgte president, men etter et snaut år ble han styrtet i et militærkupp i 2013, ledet av general Sisi.

Det muslimske brorskap er forbudt i dagens Egypt.

Sisi stilte til valg i 2014, der han fikk hele 97 prosent av stemmene (også den gang hadde han kun én konkurrent). Kilde: NTB

Anklages for å være nikkedukke

Sisi har likevel endt opp med én motkandidat. Men mange aner ikke hvem han er.

– Moussa? Jeg har aldri hørt om ham, sier Sayed Hussein Hassan (64) fra elvebyen Beni Seif, da vi møter ham på Ramses-torget i Kairo sentrum.

Han trenger ikke kjenne til alternativet for å bestemme seg for hva han skal stemme:

Sisi er en modig leder. Han har oppnådd mye for landet vårt. Sisi er vår mann!

15 minutter før fristen for å melde sitt kandidatur til presidentvalget gikk ut, kom den relativt ukjente politikeren Moussa Mostafa Moussa (65) på banen. Han er leder for det regjeringsvennlige sentrumspartiet Al Ghad (Morgendagens parti). Inntil nylig drev han valgkamp for Sisi.

Kritikere mener Moussa stiller på bestilling av regjeringen for å bidra til at valget fremstår reelt. «Vi er ikke nikkedukker», har Moussa svart på anklagene. Valgkomiteen har fastslått at valget vil bli fritt og rettferdig.

Det finnes forsvinnende få portretter av den ukjente presidentkandidaten i gatene. VG oppsøker partikontoret til Moussa. Ved inngangspartiet henger et par plakater av kandidaten. Dagen før valget, er det nedslitte bygget tomt. Bare resepsjonisten er på jobb.

Egypt under press

Det er syv år siden den arabiske våren og folkeopprøret som tvang diktator Hosni Mubarak til å gå. Vår er for lengst blitt vinter.

Sisi var hærsjef da han i 2013 avsatte den folkevalgte presidenten Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap ved et kupp . Siden har han strammet grepet om det egyptiske folket. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner sitter 50–60.000 politiske motstandere, aktivister og journalister fengslet.

Flere antatte opposisjonelle skal ha blitt bortført og utsatt for tortur av politiet, ifølge en BBC-reportasje som har fått president Sisi til å gå ut og mane til boikott av den britiske kringkasteren.

Det er et Egypt på tå hev som går til valg, og mange er ventet å unnlate å stemme.

Folk er redde for å ytre seg kritisk, og regimet er svært årvåkne. VG får erfare dette på torget i Kairo: Etter ti minutter med intervju og bilder, strømmer politifolk i sivil til og tar oss med til en lokal politistasjon der vi blir anholdt i én time – til tross for at vi alle nødvendige tillatelser.