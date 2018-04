PÅ BAKKEN: Det er i hovedsak trafikk til og fra flyplasser utenfor Skandinavia som er rammet av forsinkelsene. Disse flyene på Arlanda utenfor Stockholm er fotografert ved en tidligere anledning. Foto: LEIF R. JANSSON, SCANPIX

Datafeil fører til forsinkelser i flytrafikken i Europa

Martha Holmes

NTB

Publisert: 03.04.18 16:49 Oppdatert: 03.04.18 18:16

UTENRIKS 2018-04-03T14:49:51Z

Halvparten av flytrafikken i Europa kan bli rammet av forsinkelser på grunn av datafeil hos Eurocontrol, som har ansvaret for flytrafikktjenesten i Europa.

– I dag er det 29.500 flygninger i Europa. Om lag halvparten av disse kan bli rammet av forsinkelser på grunn av systemfeil, heter det i en uttalelse fra Eurocontrol tirsdag ettermiddag.

Avinor melder at problemene kan føre til noen forsinkelser på flyruter som går fra flyplasser i Norge.

– Det gjelder alle ruter som går utenfor Skandinavia, fra alle lufthavner. Det inkluderer også ruter som går utenfor Europa. Men i hovedsak er det europatrafikken, sier Lasse Vangstein, pressetalsperson i Avinor, til VG.

Vangstein sier det ikke er mulig å forutse hvilke ruter som vil rammes på dette tidspunktet, og at alle passasjerer derfor bør møte som normalt.

– Det er for tidlig å spå hvilke ruter det vil gjelde, før det faktisk er tilfellet. Da må vi be reisende møte som normalt, og ellers forholde seg til informasjonen de får fra sitt flyselskap, sier han.

– Vi har fått varsel om utfordringer, og da varsler vi videre om at det kan oppstå forsinkelser.

Har identifisert feilen

I en senere oppdatering tirsdag ettermiddag, opplyser Eurocontrol at systemfeilen har blitt lokalisert, og at de tar grep for å rette opp i den.

– Flyruter lagt inn i systemet før klokken 10.26 UTC (11.26 norsk tid, journ. anm.) falt ut, og flyoperatører har blitt bedt om å legge disse inn i systemet for alle fly som ikke har lettet enda, skriver de i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver de at de forventer at situasjonen er tilbake til normalen sent tirsdag kveld.

Ettervirkningene av systemfeilen hos Eurocontrol kan dermed fortsatt føre til forsinkelser i flytrafikken utover dagen.

– Tror ikke det vil eskalere

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier at vanlige EU-regler vil gjelde for erstatning og kompensasjon vil gjelde dersom det skulle oppstå store forsinkelser.

– Ved forsinkelser vil vi overføre til andre avganger og gjøre alle mulige tiltak for å redusere det, og stille med forpleining. Det er varigheten for forsinkelsen som er førende for behov for det, sier han.

– Men vi er på langt nær der enda - så langt har dette hatt en ganske begrenset påvirkning på trafikken vår, og det har vart i noen timer. Så vi har ingen indikasjoner på eskalering.

Norwegian opplyser om at alle som blir berørt av forsinkelsene, får beskjed på tekstmelding.

– Dersom det oppstår uregelmessigheter, vil passasjerer bli ivaretatt i henhold til EUs regelverk sier pressetalsperson Astrid Mannion-Gibson.

