PÅ VEI UT: Hope Hicks har jobbet tett med Donald Trump i tre år. Før det jobbet hun for datteren Ivanka. Her under en offisiell middag med Japans statsminister Shinzo Abe i Tokyo.

Trump-støttespiller til VG: Derfor må Hope Hicks forlate Trump

Publisert: 01.03.18 07:36 Oppdatert: 01.03.18 07:53

UTENRIKS 2018-03-01T06:53:56Z

NEW YORK (VG) En stor, privat advokatregning i den løpende Russland-etterforskningen og romansen med den påståtte konemishandleren og Trump-rådgiveren Rob Porter kan ha presset Hope Hicks (29) ut av Det hvite hus, sier en Trump-støttespiller til VG.

– Jeg har hørt at de juridiske kostnadene økte kraftig og at hun måtte betale dette selv. Det, sammen med problemet med Rob Porter, kan ha spilt en rolle i avgangen, sier Jeffrey Lord, en profilert støttespiller og bekjent av president Trump.

Kommunikasjonsdirektørens sjokkavgang ble varslet dagen etter at hun vitnet i en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Denne komiteen står for en av granskingene av et mistenkt samarbeid mellom Trumps valgkampanje og Russland .

I maratonhøringen på nesten ni timer nektet hun å snakke om tiden i Det hvite hus. Men hun avslørte at hun innimellom serverte hvite løgner for Trump.

Den tidligere modellen hevdet riktignok at hun aldri har løyet om noe vesentlig, for eksempel Russland-etterforskningen.

At Hicks innrømmet at hun løy for å dekke over for Trump, skal ifølge enkelte medier ha irritert presidenten.

Ved sin side under høringen hadde Hicks den anerkjente advokaten Robert Trout. Han har representert Hicks siden det ble klart at hun er en nøkkelperson i FBIs etterforskning. Hun tjener 179.700 dollar (1,4 mill) i året som kommunikasjonsdirektør.

I to dager i desember forklarte Hicks seg direkte for spesialetterforsker Robert Mueller om hva hun vet om de mange, mistenkelige sporene mot Trumps team .

Hope Hicks har jobbet for Donald Trump i tre år. Flere beskriver henne som hans nærmeste, fortrolige støttespiller, en som har visst om alt som har skjedd. Kontoret hennes er vegg i vegg med Det ovale kontor.

Hun kjenner også sannsynligvis til omstendighetene rundt sparkingen av FBI-sjef James Comey mens han ledet Russland-etterforskningen.

Hun var blant annet ombord på Air Force One da presidenten bidro til å forfatte brevet hvor det het at det famøse møtet mellom Trump jr, Jared Kushner og Paul Manafort og flere russere i Trump Tower handlet om russiske adopsjoner.

Dette var en løgn. Hardt presset av New York Times måtte Trump jr. at han sa ja til møtet fordi han ble lovet dritt om farens motkandidat, Hillary Clinton.

Men før dette skal Hicks angivelig ha lovet, i en telefonkonferanse med blant andre president Trump, at innholdet i disse epostene «aldri vil komme ut».

Dette skal Mark Corallo, en tidligere talsperson for Trumps juridiske team, ha fortalt Robert Mueller i et intervju 15. februar, skriver New York Times.

Corallo skal ha advart både Trump og Hicks om at formuleringen «aldri vil komme ut» kan styrke en mulig Mueller-siktelse om Trump-teamets mulige motarbeidelse av rettsvesenet.

Hope Hicks var også en sterk bidragsyter til minst én redegjørelse som ikke fortalte hele sannheten om administrasjonens håndtering som endte med at stabssekretær Rob Porter ble presset ut.

Porters ekskoner Colbie Holdernes og Jennifer Willoughby anklaget ham for fysisk og psykisk mishandling. Ekstra pikant er denne saken fordi Hicks på tidspunktet for redegjørelsen var kjæreste med Porter.

Flere medier melder at Hicks ble skremt av den aggressive medieomtalen av hennes romanse med Porter.

Hicks-avgangen var den største bomben av mange i et ekstraordinært nyhetsdøgn selv til Trump å være; fra før hadde Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner fått sin sikkerhetsklarering nedgradert, presidenten hadde i et TV-sendt møte snakket ut mot sine republikanske partifeller om våpenlovene og beskyldt dem for å være redde for NRA - og på Twitter hånet han sin egen justisminister Jeff Sessions.

Ifølge The Washington Post snakker han også nedsettende om Sessions privat. Han sammenligner ham med figuren Mr. Magoo, en eldre, velstående, klønete, kortvokst og nærsynt karakter i den Oscar-vinnende tegneserien.

Ifølge samme avis har Robert Mueller forhørt seg om omstendighetene da Trump sist sommer virket å gjøre alt han kunne for å kvitte seg med Sessions.

Trump-støttespiller Jeffrey Lord sier at han ikke aner hvordan konflikten med Sessions ender. Men han er ikke enig i vurderingen at det er kaos i Trumps hus.

– Jeg har funnet mange «kaos i Det hvite hus-historier» når jeg har søkt tilbake i arkivene om tidligere administrasjoner. Dette er en stor mediesak i Washington, men ikke i landet ellers, mener Jeffrey Lord.