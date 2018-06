FANGET: Redningsmannskaper utenfor grotten der en gruppe ungdommer skal ha blitt sperret inne av store vannmasser. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Dramatisk redningsaksjon: Frykter ungdommer er fanget i grotte

Publisert: 25.06.18 10:14 Oppdatert: 25.06.18 11:15

Redningsmannskaper jobber på spreng for å redde ut en gruppe ungdommer som skal være fanget i en oversvømt grotte nord i Thailand.

De 12 unge guttene, og treneren deres, skal ha befunnet seg i Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen lørdag ettermiddag da grotten plutselig ble oversvømt etter et kraftig regnvær.

Dykkere har siden natt til søndag søkt etter guttene, etter at politiet mottok en savnetmelding fra en mor som meldte at sønnen ikke hadde kommet hjem fra fotballtrening som avtalt. Ifølge moren skal sønnen ha fortalt at fotballaget var på vei for å besøke grotten i Tham Luang-Khun Nam Nang Non Forest Park, skriver nyhetsbyrået AP .

Funnet spor

Søket har foreløpig ikke gitt resultater. Ifølge Thai PBS jobber redningsmannskapene ut fra teorien at de savnede ungdommene fremdeles er i live, men at gruppen er fanget innerst i grotten bak vannmassene.

– Vi fortsetter søket. Vi har funnet noen spor, men ingen personer foreløpig, sier talsmann for det lokale politiet Chote Narin til AP mandag formiddag norsk tid.

Han bekrefter at letemannskapene blant annet har funnet fotspor inne i grotten som trolig stammer fra de savnede guttene.

Narin understreker at guttene er i god fysisk form, og håper det vil hjelpe dem å klare seg i de krevende forholdene i grotten.

Mangler utstyr

Grotten er 6–8 kilometer lang og blir i løpet av regntiden ofte oversvømmet med vann som står fem meter opp fra grottegulvet. Dykkere forsøkte mandag å ta seg frem til et stort kammer, dypt inne i grotten, der redningsmannskapene tror at gruppen kan befinne seg. Kammeret ligger rundt fire kilometer fra grotteåpningen.

Talsmann for nasjonalparken der grotten ligger, Kamolchai Kotcha, sier imidlertid at forsøkene så langt har vært mislykket. Han viser til at åpningen er «ekstremt trang» og at den foreløpig er full av sand og gjørme.

Ifølge politiets talsmann har personer som tidligere har vært innesperret i grotten blitt reddet ut etter at vannet trakk seg tilbake.

– Akkurat nå håper vi at barna er samlet i en gruppe, at de er trygge og venter på redningsmannskapene, sier Noppadol Kantawong, faren til en av de savnede guttene til Thai PBS.

I tillegg til dykkere, er både politiet, militære styrker og frivillige mobilisert for å hente ut guttene. Samtidig skal mangel på utstyr ha forsinket redningsarbeidet, melder lokale medier.

Guttene er mellom 11 og 15 år gamle. Guttenes ryggsekker og sykler skal ha blitt funnet utenfor grotten.