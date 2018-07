NARKONETTVERK: Bildet viser politiets beslag etter aksjonen mot narkoligaen på Kanariøyene. I tillegg til 49 kilo kokain ble det beslaglagt hasj og store mengder kontanter. Foto: Policia Nacional

Narkotiltalt norsk kvinne frikjent i Spania

Publisert: 16.07.18 05:27

Politiet mente kvinnen i 30-årene var en del av et omfattende kriminelt nettverk på Gran Canaria. Selv nektet hun for å ha noe med saken å gjøre.

I en fersk dom VG har fått tilgang til blir den norske kvinnen frikjent på all tiltalepunktene.

Bakgrunnen for rettssaken, som ble avsluttet rett før sommeren, er en omfattende politiaksjon i 2016. Ti personer ble pågrepet på forskjellige adresser på Kanariøyene , mistenkt for blant annet å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain på en cruisebåt som kom fra Brasil til Lanzarote .

Kjente seg ikke igjen i tiltalen

Ifølge tiltalen mente politiet at den norske kvinnen var involvert i saken via sin partner , en sveitsisk mann i 50-årene. Påtalemyndigheten hevdet hun blant annet hadde deltatt i hvitvasking av narkopenger, og la ned påstand om over 20 års fengsel for kvinnen, og bøter på flere millioner kroner.

Under rettssaken sa kvinnens advokat Miguel Ángel Perez Diepa følgende til VG:

– Hun avviser å ha noe som helst med denne saken å gjøre, og kjenner seg ikke igjen i tiltalen. Hun bekrefter at hun har hatt et forhold til den tiltalte mannen, men det er ingenting som knytter henne til saken.

Nå er hun altså frikjent.

Ulovlig avlytting

VG har fått tilgang til den ferske dommen. Der heter det at alle de tiltalte er frikjent på grunn av grove feil under etterforskningen. Helt sentralt er politiets telefonavlytting av noen av de tiltalte.

Advokat Diepa har på SMS til VG sagt at han ba om full frifinnelse nettopp på grunn av «politiets metodebruk under innhenting av bevisene» i saken.

Ifølge dommen var det i 2015 politiet formelt ba om å avlytte telefonen, som igjen første til at hele saken ble rullet opp. Men retten hørte på forsvarerne til samtlige tiltalte som mente det hadde blitt begått mange formelle feil under denne fasen av etterforskningen. Ifølge dommen blir alle bevis som er innhentet i saken nå erklært ugyldige.

Den norske kvinnens advokat har ikke ønsket å kommentere dommen ytterligere. Kvinnen ønsker heller ikke å uttale seg om saken.

Innfløkt kodespråk

Mannen som har blitt omtalt som kvinnens kjæreste er også frikjent. I tiltalen ble han utpekt som helt sentral i den omfattende narkosaken.

Politiet mente at den sveitsiske statsborgeren gjennom et innfløkt kodespråk var bindeleddet mellom to godt organiserte kriminelle nettverk, som hadde kontroll på utstrakt narkovirksomhet på Kanariøyene. Ifølge tiltalen hadde han sammen med en italiener ansvaret for logistikk, distribusjon og hvitvasking av penger i forbindelse med narkosalg og -kjøp.

Politiet mente den ene gruppen besto av personer med spansk og colombiansk statsborgerskap. Ifølge tiltalen hadde de delvis tilholdssted på fastlandet i Madrid, men fraktet kokain både i pakker kamuflert som morsmelkerstatning på ferger og bygget inn i hemmelige rom i biler. På ferieøya skal de ha oppbevart og distribuert kokain fra et lokale som var kamuflert som en gullsmed.

Ifølge tiltalen var den andre forgreningen en gruppe bestående av folk med bakgrunn i tidligere Jugoslavia. Politiet mente de stod bak kjøp av kokain i Brasil, som de fraktet og distribuerte på Lanzarote i april 2016. Det er denne gruppen politiet mente den norske kvinnen har vært involvert i.

Domstoladministrasjonen på Gran Canaria opplyser til VG at påtalemyndigheten vil anke saken videre til Høyesterett.