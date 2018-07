OPPTØYER: Sammenstøtet mellom demonstranter fra høyre og venstre fløy endte opp som voldelig opptøyer. Foto: Bryan Colombo/via REUTERS

Demonstrasjon ble til opptøyer i USA

Publisert: 01.07.18 13:06

UTENRIKS 2018-07-01T11:06:13Z

Ni personer skal være arrestert etter et sammenstøt mellom demonstranter fra ytre høyre og ytre venstre i byen Portland i den amerikanske delstaten Oregon.

Mer enn hundre aktivister fra den høyreorienterte gruppen Patriot Prayer gikk i en planlagt marsj gjennom sentrum i den amerikanske byen Portland da de ble møtt av en gruppe på over hundre medlemmer av den venstreorienterte grupperingen «Antifa», skriver CBS .

Sammenstøtet fant sted lørdag kveld lokal tid.

Les mer om antifa: Den absurde sammenligningen

Vold og eksplosiver

Sammenstøtet skal ha blitt så voldelig at politiet måtte gripe inn. Demonstrantene skal ha blitt brukt kinaputter og røykbomber, mens politiet tok i bruk sjokkgranater for å løse opp opptøyene.

Ifølge The Guardian skal demonstrantene fra Patriot Prayer ha brukt vold mot motdemonstrantene, som skal ha svart med samme mynt.

Avisen skriver videre at ni personer ble arrestert etter å ha motsatt seg politiets pålegg om å forlate området. Den samme avisen beskriver hendelsen som de voldeligste opptøyene i Portland siden Trump ble president.

Kandidat til senatet

Patriot Prayer er en gruppe med base i Portland som ble grunnlagt av aktivisten Joey Gibson. Det var også Gibson som ledet demonstrasjonen lørdag.

Gruppen beskriver seg selv som forkjempere for ytringsfrihet, og har arrangert flere demonstrasjoner for president Donald Trump . Til tross for at nasjonalister flere ganger skal ha møtt opp på demonstrasjoner organisert av gruppen, står Gibson fast ved at det ikke er en rasistisk gruppering med tilknytning til alt-right-bevegelsen.

I tillegg til sitt virke som aktivist annonserte Gibson tidligere i år at han stiller som republikansk kandidat i det amerikanske senatsvalget som finner sted i november i år.