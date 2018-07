EU LIKE ILLE: Trump mener EU sannsynligvis er like ille som Kina, når det kommer til å stjele fra USA. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Trump: EU er like ille som Kina

Publisert: 02.07.18 03:28

UTENRIKS 2018-07-02T01:28:12Z

I et intervju med Fox News sier Trump at EU er like ille som Kina - når det kommer til å stjele fra USA.

Søndag ettermiddag norsk tid ble det eksklusive intervjuet med president Donald Trump sendt på Sunday Morning Features på Fox News.

Under intervjuet snakket de blant annet om Nord Korea, USAs høyesterett og utenrikshandel. Trump forsvarte beslutningen om å innføre toll på stål og aluminium.

– Hvis vi forsøker å få Kina til å slutte å stjele fra oss - som vi vet skjer - ville det ikke vært bedre å stå sammen med våre allierte for å gå mot Kina, i stedet for å presse våre allierte som EUI, spør Fox-journalist Maria Bartiromo.

– Unnskyld meg. Den Europeiske Unionen er sannsynligvis like ille som Kina, bare mindre, svarer presidenten og fortsetter:

– Det de gjorde mot oss er forferdelig.

– Behandler oss urettferdig

Trump drar frem «bilsituasjonen» som et eksempel og sier at EU sender Mercedeser inn i USA, men at USA ikke kan sende bilder til EU.

– Og se hva de gjør med bøndene våre. De vil ikke ha våre bønders produkter, sier Trump.

Han understreker at USA ikke beskytter bøndene sine, men EU beskytter sine.

– Men vi elsker også EU. Du vet, jeg var der for mange, mange år siden. Mine foreldre er født i EU. Jeg elsker de landene, sier Trump.

Med «de landene» mener presidenten særlig Tyskland og Skottland, som han påpeker ennå er medlemmer av EU.

– Men de behandler oss veldig dårlig. De behandler oss ikke rettferdig. De vil ikke ha produktenen våre, sier Trump.

Trump føler at handelbalansen mellom EU og USA er skjev, og at EU i fjor tjente mer enn 1200 milliarder på handel med USA. Han påpeker også at USA på toppen av det hele har brukt en formue på NATO for å beskytte EU.