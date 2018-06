OVERLEVERER LEVNINGER: I dette arkivbildet fra mai 1999 bærer sikkerhetspersonell fra FN en kiste med levninger av amerikanske soldater fra Koreakrigen. Foto: AHN YOUNG-JOON, AP

USA forbereder seg på å ta imot levninger fra Koreakrigen

Publisert: 24.06.18 12:20

UTENRIKS 2018-06-24T10:20:56Z

Snaue to uker etter det historiske møtet mellom Nord-Korea og USA har partene satt i gang tiltak i tråd med punktene i slutterklæringen, hvorav noen kan bli vanskeligere å innfri enn andre.

Både Nord-Korea og USA ser ut til å ha igangsatt tiltak for å returnere levninger etter Koreakrigen, slik slutterklæringen skisserer.

Lørdag opplyste det amerikanske forsvaret at de forbereder seg på å ta imot levninger fra Nord-Korea ved en flystasjon nær Seoul og grensen til Nord-Korea, skriver The Guardian .

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap meldte at amerikanske kjøretøyer fraktet flere enn 200 kister mot Nord-Korea, men det benekter talspersonen for det amerikanske forsvaret, Col Chad Carroll.

USAs president Donald Trump fortalte under et arrangement i Minnesota onsdag at 200 levninger allerede er sendt til USA, men den opplysningen er ikke bekreftet fra annet offisielt hold. Anonyme kilder opplyser til Reuters at Nord-Korea skal overlevere «et betydelig antall» levninger til FN-kommandoen i Sør-Korea i løpet av få dager, for så og flys til Hawaii.

Enkle, vanskelige og umulige mål

Professor Jo Jakobsen, ved institutt for statsvitenskap ved NTNU, klassifiserer punktene i slutterklæringen fra 12. juni som lette, vanskelige eller umulige. Punktet om levningene er ett av de lette, mener han.

– Det er uproblematisk fordi det er kostnadsfritt for alle parter. Det viser godvilje og har ingen negativ effekt for Nord-Korea.

Hovedpunktene i slutterklæringen etter møtet i Singapore Opprettelse av nye forbindelser mellom USA og Nord-Korea

Oppbygging av et varig og stabilt fredsregime på Koreahalvøya

At Nord-Korea forpliktet seg til arbeid for full kjernefysisk nedbygging.

At de to statene skulle lete etter og repatriere levninger av krigsfanger og drepte soldater fra Koreakrigen. I tillegg ga USA Nord-Korea sikkerhetsgarantier, uten at det ble definert hva det innebærer.

USA opprettholder sanksjonene

Det er punktet om nedrustning som trolig skaper mest hodebry for Trump-administrasjonen.

– Jeg tror at denne positiviteten kommer til å bringes videre i de nærmeste ukene og månedene. Det er mer usikkert om ett år og to år, mener Jakobsen.

Fredag sendte Trump ut et dekret om forlengelse av sanksjonene mot Nord-Korea, melder NTB. Forlengelsen ble begrunnet med at Nord-Korea utgjør en «uvanlig og ekstraordinær» trussel mot USAs sikkerhet og økonomi. Det strider mot presidentens uttalelser like etter møtet. Da skrev han på Twitter at det ikke lenger er noen atomtrussel fra Nord-Korea.

– Ting henger ikke sammen. det er ikke noen intern sammenheng mellom det som kommer. Det er åpenbart at problemet med Nord-Korea ikke er løst, sier Jakobsen.

Det er enkelt å love nedrustning, og teksten i slutterklæringen om nedrustning er for vagt formulert til at det skjer noe konkret der, mener professoren. Han sier nedrustningen kan skje på veldig lang sikt, men ikke i løpet av de neste to årene.

– Spørsmålet er om de gjør noe mer reelt, som å begynne å diskutere på alvor om man skal gi fra seg noen atomvåpen, la inspektører komme inn og så videre. Det sitter langt inne.

– Nord-Korea ønsker normalisering

– Så har du de punktene som går på avspenning og fred. I den situasjonen vi har nå, er det absolutt ønskelig for Nord-Korea. De har ingen interesse av å fyre opp situasjonen igjen. De vil ha avspenning, normalisering, letting av sanksjoner og et godt forhold til Russland, Kina og USA, sier Jakobsen.

Han mener imidlertid at sikkerhetsgarantiene USA kan bli vanskelige å overholde fordi situasjonen landene imellom raskt kan endre seg.

– Nord-Korea er ikke naive. De vet at det er nærmest umulig for USA å gi troverdige sikkerhetsgarantier. Det er egentlig hovedgrunnen til at atomvåpnene er så viktige å beholde.

USA har avlyst en rekke militærøvelser de hadde planlagt sammen med Sør-Korea de kommende månedene, opplyste forsvarsdepartementet fredag. Etter møtet med Kim i Singapore omtalte Trump øvelsene som provoserende.

Familielotteriet gjenopptas

I forbindelse med toppmøtet i Singapore var det flere som øynet håp for en fredsavtale på Koreahalvøya. Det skjedde ikke, men i tråd med det andre punktet i slutterklæringen kan det likevel se ut til at de to Koreaer har anslått en varmere tone.

– Du får avspenning hvis ting forsetter som nå og denne stemningen holder seg. Du kan få fred og stabilitet, normalisering, økonomisk samhandling, men du får ikke atomvåpnene fjernet, mener Jakobsen.

I august er det igjen duket for at familier i Sør- og Nord-Korea som ble splittet under krigen, skal få møtes. Folk som har fått familien sin splittet, kan melde seg til et lotteri, der 100 heldige får møte sine kjære fra den andre siden av grensen. Ordningen ble stanset i 2015.

Listen over hvilke 100 som er trukket ut til møtet, skal være klar 4. august.