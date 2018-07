Chanin Wiboonrungruang(11) er den yngste på fotballaget. Han forberedes nå på evakueringen. Torsdag ettermiddag ble det båret inn redningsvester til guttene. Foto: Skjermdump fra video/Thai Navy Seal

Grottedramaet i Thailand: Oversvømmer åkrene for å redde barna

Publisert: 05.07.18 22:51

UTENRIKS 2018-07-05T20:51:33Z

Alle midler tas i bruk for at Chanin (11) skal kunne gå og flyte trygt ut av grotten, iført flytevest, fulgt av to marinejegere. Bøndene i landsbyene ved foten av grottefjellet ofrer nå risåkrene og lar vannet oversvømme jordene.

Redningsaksjonen har siden fotballguttene fra byen Mae Sai ble funnet natt til mandag , handlet om en kamp mot vann.

Vann som tvang kameratene tre-fire kilometer inn fjellet 23. juni, vann som de kanskje må dykke gjennom, vann som strømmer inn i grotten gjennom sprekker. Og vann som ventes i store mengder når monsunregnet skal skylle over Nord-Thailand i helgen.

Kjempedugnad

Det siste døgnet er det blitt tydelig at redningsledelsen har klart å stoppe så mye av vanntilførselen til grotten at vannstanden synker. Det gir håp om at dette ender godt.

















1 av 7 TRANGT: Det er mørkt, vått og trangt i grotten. Og det er fire kilometer inn til barna. Thai Navy Seals

På pressekonferansen torsdag morgen kom det frem at innsatsen for å pumpe ut vann var intensivert. Rør var fraktet 2–3 kilometer inn til grottens tredje kammer og pumpene gikk for fullt.

En ny, tryggere mulighet åpnet seg: Hvis enda mer vann kan ledes bort, kan vannstanden bli så lav at barna kan føres ut iført flytevester, med hodet over vannet hele veien ut.

Og det er den yngste gutten, Chanin på 11 år, som skal reddes først ut av grotten, ifølge NRK.

Samarbeider med bøndene

– Vi har stanset og snudd flere vannveier som har ledet vann inn i fjellet, fortalte redningsledelsen torsdag.

Dette vannet er i stedet ledet på jordbruksområdene ved foten av fjellet.

Bangkok Post meldte torsdag ettermiddag at 50 av 758 rismarker er oversvømt av vann fra grotten.

– Dette er skjedd i samarbeid med lokale bønder, sa Somkiat Prajamwong, generalsekretær i Thailands kontor for Nasjonale vannressurser.

Ved å ofre avlingen sin, deltar bøndene i kjempedugnaden som pågår for å redde guttene. VGs reporter møter frivillige overalt. Hver lille brikke bidrar til at håpet stiger om at fotballguttene skal komme trygt ut av grotten.

Frivillige strømmer til

Rundt 1000 mennesker jobber nå intenst for at dette dramaet skal ende godt. Blant dem er mange frivillige.

– Dette er barn av Thailand. Det er en selvfølge å hjelpe, sier en av kvinnene som har reist opp til grotteområdet for å lage mat til hjelpearbeiderne.

Hun er sammen med venninner fra landsbyen Kham Luang Jai som har åpnet en liten stand og serverer noodler til alle som trenger påfyll. Damene serverer kraftig, god nudelsuppe med kjøtt og grønnsaker.

Det er det thailandske forsvarets marinejegere som sammen med britiske grottedykkere tar seg fram gjennom vannmassene inn til gutten.

Men over dem, oppover fjellsiden, er det fjellklatrere fra flere deler av Thailand som har strømmet til for å lete etter sjakter inn i fjellet. Håpet er at en av dem fører helt inn til guttene.

Guttene har fortalt marinejegerne som har vært inne hos dem at de har hørt fuglesang utenfor grotten. Derfor tror man at det kan finnes en vei ut gjennom sprekker i fjellet.

På egen regning

Gruppen med klatrere fra Libong Island i Trang provinsen nølte ikke da de forstod situasjonen i fjellet. De reiste rett til Mae Sai og deltar for egen regning i redningsaksjonen.

Torsdag morgen var de fulle av energi og pågangsmot da de dro opp i fjellet. Torsdag kveld sank de utslitte frivillige klatrerne sammen på parkeringsplassen ved hotellet, etter mange timer på fjellet.

22 lag har finkjemmet fjellryggen som er dekket av tett buskas. Selvsagt bor de frivillige gratis på hotellet. Det er eierens bidrag til dugnaden.