234 migrantene ombord redningsbåten Lifeline

Slik er forholdene på redningsbåten Lifeline

Publisert: 27.06.18

Operasjonssjef Tamino Böhm fra hjelpesorganisasjonen Sea-Watch, beskriver forholdene de 234 migrantene på redningsbåten Lifeline lever under som «umenneskelige».

Redningsbåten Lifeline, som opereres av den tyske hjelpeorganisasjonen Mission Lifeline, har siden torsdag blitt nektet å legge til i kai i Malta . Ifølge NTB har seks EU -land i dag sagt seg villige til å ta noen flyktninger hver. Disse er Italia , Hellas , Frankrike , Portugal, Malta og Tyskland har sagt seg villig til å ta noen flyktninger hver.

Flere tyske byer skal ha meldt seg, deriblant Berlin, men ifølge en Twitter-melding fra den tyske politikeren Manuel Sarrazin ( Bündnis 90/Die Grünen ), har ikke den tyske regjeringen kommet til enighet ennå.

Avtalen står og faller på at Tyskland, med sin innvandringsskeptiske innenriksminister Horst Seehofer, godtar avtalen. Den siste Twitter-maldingen fra Mission Lifeline, fra kvart på sju tirsdag kveld, lyder «Vi mottok en melding fra Malta klokken 18 med beskjed om at vi ikke har tillatelse til å innta deres farvann. Vi kan derfor så langt ikke bekrefte det som er spredd i media.»

Inntil videre er de 234 immigrantene fortsatt fanget på sjøen under forhold som operasjonssjef i Sea-Watch, Tamino Böhm, beskriver som inhumane.

– Folk sitter eller ligger overalt på dekk. Det er ikke plass til at alle kan ligge, så mange må sove i sittende stilling. Været har ført til høye bølger og ettersom det er så mange på dekk, er det fare for at noen fort kan dette uti, spesielt med tanke på at deres tilstand er svært redusert – ikke bare fra reisen, men forholdene de levde under før de dro over havet, forteller Böhm til VG om det han var vitne til da han var på befaring på båten søndag .

Ombord skal 70 være mindreårige, 14 skal være kvinner og det skal også være én baby ombord.

– Mange jeg pratet med, fortalte meg om sine forferdelige opplevelser fra hjemlandet sitt. Folket på båten forstår ikke helt hva som skjer, og de forstår ikke EUs migrasjonspolitikk, som de beskriver som umenneskelig. De er rett og slett er sjokkerte over hvordan EU behandler dem på nåværende tidspunkt. Dette er jo for mange det første personlige møte med Europa, et kontinent de har hørt så mye bra om, som nå gambler med livene deres, sier han.

Han forteller om mennesker med både fysiske og psykiske skader.

– Når det kommer til helsetilstanden deres, har mange brukne bein og hudsykdommer som skabb, etter opphold i interneringsleirene i Libya. Psykisk så vil jeg tro at alle vil trenge hjelp for traumene de har fått som følger av ting de har opplevd før og på reisen.

Gambler med liv

Spania tok forrige uke imot det franske redningsskipet Aquarius , som med over 600 flyktninger og migranter ble nektet å legge til kai av både Malta og Italia. Det vakte kraftige reaksjoner fra andre EU-land og førte til et mini-toppmøte om flyktninger og migranter søndag i Brussel for 16 av EUs medlemsland.

Partene kom ikke til enighet på møtet, men landene håper å komme til en løsning på EU-toppmøtet om migrasjonskrisen 28. og 29. juni.

Brorparten av de flere hundre tusen flyktningene og migrantene som har kommet til Europa det siste året, har gått i land i Italia, som krever at andre EU-land deler byrden.

Om EUs innvandringspolitikk, er Böhm klar i sin tale om hva han mener EU må gjøre.

– Jeg er rett og slett målløs over umenneskeligheten EU har vist i denne situasjonen. Vi trenger en langvarig løsning på problemet, der EU-landene blir enige om hvor mange flyktninger de skal ta i mot. Det kan ikke bare være Italia, Hellas og Malta som tar i mot flyktninger. Redningsbåtene må dog ha mulighet til å legge til land i disse landene. Vi kan ikke gamble med livene til sårbare mennesker på denne måten som vi gjorde med menneskene om bord redningsmåten Aquarius forrige uke og nå med Lifeline, sier han.

Sterk kritikk

Til tross for at den franske presidenten Emmanuel Macron har sagt seg villig til å ta i mot flyktninger, retter han samtidig skarp kritikk mot den tyske organisasjonen som drifter Lifeline og hevdet at alle regler ble brutt da de plukket opp de 234 i Middelhavet, fordi den libyske kystvakten alt var på vei.

– Vi kan ikke permanent godta denne situasjonen. Når alt kommer til alt så legger vi til rette for menneskesmuglere ved å redusere risikoen ved denne sjøreisen, sier Macron ifølge NTB.

Italias innenriksminister Matteo Salvini har tidligere gjort det klart at kun italienske fartøy heretter vil få lov til å sette flyktninger og migranter i land i Italia.

I helgen ba Salvini organisasjonene som har redningsfartøy i Middelhavet om å la den italienske kystvakten gjøre jobben med å berge flyktninger og migranter i havsnød.

– La libyske myndigheter gjøre sitt arbeid med redning, berging og retur, slik de har gjort en tid, uten at de glupske NGO-skipene forstyrrer dem eller lager bråk, sa Salvini.

Italia har tidligere alliert seg med libysk milits som stanser dem som forsøker å ta sjøveien til Europa, og EU samarbeider med den libyske kystvakten.

Denne politikken fører til at flyktninger og migranter blir internert i leire og fengsler i Libya, der forholdene ifølge FN og menneskerettsorganisasjoner er umenneskelige.