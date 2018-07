KRISE: CSU-leder Horst Seehofer (til venstre) og Angela Merkel står overfor en skikkelig floke. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Regjeringskrise truer Tyskland: Dette er de mulige scenariene

Publisert: 02.07.18 15:39

Tyskland kan bli kastet inn i en regjeringskrise som kan ende med at Angela Merkel må finne seg nye koalisjonspartnere eller at det blir skrevet ut nyvalg.

To av koalisjonspartiene i Tyskland , CSU og CDU, står midt i en heftig asylfeide.

Horst Seehofer, som er landets innenriksminister og CSUs partileder, truet søndag kveld med å forlate regjeringen.

Bakgrunnen for det er at Seehofer er svært misfornøyd med tiltakene forbundskansler Angela Merkel (CDU) har fremmet for å skjerpe landets asylpolitikk.

Mandag ettermiddag skal de to møtes for å diskutere floken de to har hengende over seg.

Må kanskje finne nye koalisjonspartnere

Generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt, viser til at situasjonen er svært uoversiktlig.

– På morgenen i dag sa Seehofer at han trekker seg både som innenriksminister og som leder for CSU. Hvis han gjør det, kan partikollega Markus Söder, som er statsminister i delstaten Bayern, eller en annen fra CSU, ta over. Da blir det bare et personskifte, sier hun til VG.

Partiene CDU og CSU er søsterpartier, og sitter i samme fraksjon i Forbundsdagen. Gjennom helgen ble det avholdt krisemøter som ikke nådde frem.

Seehofer har varslet at en avgjørelse vil bli tatt innen tre dager.

Bundt viser til at dersom Seehofer trekker seg og partiet samtidig går ut av regjeringen, må Merkel finne nye koalisjonspartnere.

– En mulighet er at hun frir til De grønne. De har tidligere fremstått som villige til å gå inn i regjering. Etter forrige valg prøvde Merkel å fremforhandle en koalisjon med De grønne og Fridemokratene.

Kan bli nyvalg

En tredje mulighet kan ifølge Bundt være at det blir skrevet ut nyvalg.

– Baksiden ved det alternativet for henne er at hun frykter Alternativ for Tyskland, som fikk over tolv prosent oppslutning ved forrige valg, vil øke oppslutningen ytterligere.

Merkels parti CDU har vektlagt at partiet kan være villige til å strekke seg ytterligere for å berge regjeringen.

– Vi håper på en avtale om en felles tilnærming, heter det i en uttalelse fra partiet.

Striden mellom Merkel og Seehofer strekker seg tilbake til flyktningkrisen i 2015, men dagens krise skyldes spørsmålet om asylsøkere som er registrert i et annet EU-land, kan stanses ved grensen.

Merkel mener de ikke kan det, og at spørsmålet krever en felleseuropeisk løsning.

Kritikk fra tidligere SPD-topp

Den tredje koalisjonspartneren i regjeringen er Sosialdemokratene (SPD).

Tidligere utenriksminister Sigmar Gabriel, som tilhører partiet, ytret seg kritisk til hvor kompromissløse CSU har vist seg å være.

– Seehofer har gjort regjeringen arbeidsudyktig. Han har tatt hele Tyskland og Europa som gisler. Alt dette skader på uhørt vis demokratiet, skriver Gabriel på Twitter.