MEKTIGE DAMER: Statsminister Erna Solberg møtte mandag ettermiddag Serbias statsminister Ana Brnabic med soldater fra det serbiske forsvaret i stram giv akt ved den røde løperen. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Erna om tysk regjeringskrise: – Håper regjeringen holder

Publisert: 02.07.18 21:46

UTENRIKS 2018-07-02T19:46:46Z

BEOGRAD (VG) Europa trenger at Tyskland blir ferdig med hjemlige diskusjoner, slik at de kan delta på internasjonalt nivå for å finne løsninger, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Det som startet som en innvandringsdisputt mellom Tysklands innenriksminister Horst Seehofer (CSU) og forbundskansler Angela Merkel (CDU), har utviklet seg til å bli en krise som kan velte hele den tyske regjeringen.

Dersom den tyske regjeringen faller, er det dårlig nytt også for Norge, sier statsminister Erna Solberg til VG fra hennes statsbesøk til Serbia.

– Da vil det jo skje en av to ting: Enten lager de en ny regjering, eller så vil de måtte skrive ut nyvalg. Uansett så betyr jo det at Tyskland setter pause på en del internasjonale spørsmål. Det er dumt, for jeg tror vi trenger deres bidrag for få ting til å fungere nå, sier Solberg til VG.

Solberg understreker samtidig at siden diskusjonene fortsatt pågår, er ingenting avgjort for tyskerne ennå.

Speiler EU-disputt

Stridens kjerne er hvorvidt Tyskland skal kunne avvise flyktninger ved landegrensen uten å involvere andre lands myndigheter først. Dermed angår den tyske konflikten hele Europa.

Innvandring opptok også studentene som Erna Solberg møtte ved fakultetet for statsvitenskap i Beograd mandag ettermiddag. Serberne, som er kandidater til å bli EU-land, ville vite om konflikten rundt migrasjon i EU har styrket motstanden mot EU i Norge.

En felles migrasjonspolitikk har vist seg å være svært vanskelig for EU-landene å bli enige om. Selv om temaet sto øverst på agendaen under EUs toppmøte forrige uke, er uenigheten så stor at resultatet etter eviglange diskusjoner ikke ble annet enn en ganske skjør avtale som gjør det frivillig for EU-land å delta i hjelpearbeid for migranter og flyktninger i Middelhavet.

Dermed speiler de steile frontene i Tyskland det gapet som nå finnes på europeisk nivå mellom de som vil hjelpe, og de som vil sette opp vern mot migranter.

Solberg var «asyl-læremester»

Erna Solberg var selv på reise til nettopp innenriksminister Seehofers delstat Bayern i fjor, for å lære bort hvordan man kan være både streng og rettferdig i asylpolitikken. Solberg oppfattet da at det var stor interesse i CSU for hvordan Norge håndterte situasjonen rundt flyktningbølgen.

Nå truer Seehofer med å stenge grensen, mot sin sjef Merkels vilje.

Solberg sier at det er vanskelig å kommentere dette før diskusjonene i Tyskland er ferdig, men uttrykker likevel en viss sympati med statsleder Merkel, som ønsker å forankre Tysklands løsning hos andre europeiske statsledere.

– Det er klart at dette er vanskelig for Bayern, som fikk mye av flyktningkrisen i fanget. Men du kan ikke finne en løsning på dette som ikke er felleseuropeisk. Det vil være vanskelig for hvert enkelt land i Europa å begynne å lage sin egen politikk på dette, sier Solberg til VG i Beograd.

Seehofer har varslet at hans beslutning på hvorvidt han trekker seg, vil komme innen tre dager.