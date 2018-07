Turister som har blitt reddet opp fra sjøen, blir tatt hånd om av redningsarbeidere. Foto: AP

Innstiller søk etter 53 savnede etter at turistbåter kantret i Thailand

NTB

Publisert: 06.07.18 02:41

Minst 53 personer er savnet etter at to turistbåter kantret utenfor ferieøya Phuket i Thailand. Søket er midlertidig innstilt grunnet storm.

En person er funnet død i søket torsdag kveld. Totalt skal det ha vært omkring 120 personer om bord i de to båtene.

– Minst 53 personer er savnet. Vi har stanset redningsarbeidet og vil begynne igjen i morgen tidlig, sier Phukets guvernør Norapat Plodthong like før midnatt lokal tid. Storm og grov sjø i området har skapt store problemer for redningsarbeiderne.

Den ene båten skal ha hatt mellom 90 og 100 turister om bord, de fleste kinesiske statsborgere, og kantret nær øya Koh Hei sør for Phuket torsdag kveld.

– Den norske ambassaden i Bangkok er i kontakt med lokale myndigheter og arbeider med å skaffe oversikt over situasjonen og om nordmenn er berørt eller savnet, opplyser Utenriksdepartementet til NTB.

Den andre båten hadde 39 kinesiske og europeiske turister om bord og kantret nær Koh Mai Thon sørøst for Phuket, melder avisa The Phuket News . Her skal alle være reddet, ifølge politiet og lokale medier. Kantringene skjedde ikke i samme område.

Et russisk par på vannscooter ble også kastet på sjøen av sterk vind utenfor Koh Racha, 15 kilometer sør for Phuket, men begge er reddet opp av vannet i live.