MINISTER-FLUKT: Bilde av den britiske statsministeren Theresa May (th) sammen med Brexit-ministeren David Davis (fv), og utenriksministeren Boris Johnson i november 2016. Den 9. juli gikk begge ministrene av. Foto: PETER NICHOLLS / POOL

May vil gi parlamentet tidlig sommerferie

Publisert: 17.07.18 16:48

UTENRIKS 2018-07-17T14:48:09Z

Brexit-kaos kan gi britiske politikere ekstra feriedager.

Den britiske statsministeren Theresa May foreslår fem dager tidligere ferie for det britiske parlamentet. Forslaget blir kritisert for å være et desperat forsøk på å lette på presset for statsministeren, og kaoset som har regjert i parlamentet denne måneden.

Det britiske parlamentet skal etter planen starte ferien tirsdag 24. juli. Dersom forslaget får flertall i parlamentet, vil ferien fremskyndes til torsdag 19. juli.

Splid i regjeringen

Uenighetene mellom de som vil ha en hardere linje i Brexit-politikken, og de regjeringsmedlemmene som er pro-EU har blitt et stort problem for statsministeren May, og ført til spekulasjoner om nytt lederskap.

Da en «mildere» versjon av Brexit ble presentert tidligere i juli, gikk daværende Brexit-minister David Davis og utenriksministeren Boris Johnson av på samme dag – i protest.

Flere fra Mays eget konservative parti er positive til EU, hvilket også har skapt kaos og splid innad partiet. Ti medlemmer av regjeringen har allerede gått av, melder, følge Bloomberg .

Reaksjoner på sosiale medier

Statsministerens forslag om en tidlig ferie har ført til sterke reaksjoner på sosiale medier. Flere fra opposisjonen har tatt til Twitter for å vise hva de mener om Mays forsøk på å skaffe seg tid ved å ta tidlig sommerferie.

Forslaget om tidlig sommerferie blir blant annet blitt kritisert av opposisjonspartiet Labour, som la ut en sarkastisk twitter-melding om forslaget.

Labour-politiker Angela Rayner kaller forslaget for patetisk og regjeringen for inkompetente i en twitter-melding.

Press fra flere kanter

Tidsfristen for å legge frem den endelige versjonen av en Brexit-avtale til godkjenning av Rådet for Den europeiske union er på EU-toppmøtet 18.–19. oktober senere i år.

En tidligere sommerferie for politikerne vil kunne gi statsminister Theresa May den tiden hun trenger til å samle støtte i partiet før EU-toppmøtet.