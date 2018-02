TERRORTILTALT: Firebarnsfar og IS-sympatisør Rakhmat Akilov er tiltalt for å stå bak terrorangrepet i Stockholm i fjor. Foto: Svensk politi

53 ulike simkort registrert i Stockholm-terroristens telefon

Publisert: 06.02.18 10:17

Rakhmat Akilov, gjerningsmannen bak Stockholm-terroren, har i avhør forklart at han hjalp IS med kryptert kommunikasjon.

Det skriver det svenske nyhetsbyrået TT .

Til sammen er det registrert 53 ulike simkort i telefonen Akilov hadde på seg da han kapret en lastebil og meide ned fotgjengere i Stockholm 7. april i fjor.

De svenske simkortene har gjort det mulig for terrororganisasjonen å kommunisere på kommunikasjonstjenesten WhatsApp, nesten uten risiko for å bli sporet opp.

– Det blir en finte som gjør det vanskeligere å vite hvor personene befinner seg. Konsekvensen er at det blir veldig vanskelig å komme til bunns i hvem som gjemmer seg bak hver konto, sier it-sikkerhetsforsker Fredrik Blix til TT.

Helt gratis

Under en ransaking av adressen der Akilov tidvis oppholdt seg, fant politiet 19 simkort i en pose i stuen, skriver Omni.

– Noen operatører i Sverige gir bort simkort helt gratis, og for å motta SMS trenger du ikke betale penger eller egentlig aktivere kortene. Uten å bruke en krone, kan du få en tilsynelatende legitim bruker hos for eksempel WhatsApp, sier Blix.

Akilovs forsvarer Johan Eriksson uttalte i forrige uke at den terrortiltalte mannen erkjente straffskyld for terrorisme og fem drap .

– Han regnet med at han skulle dø, men om han ville dø, får han svare på selv, sa forsvareren under en pressekonferanse .

Minst to IS-brukere

Tekniske undersøkelser av simkortene politiet har funnet, viser at minst to av dem er brukt til å terrorplanlegging. De to profilene er opprettet av brukere som kaller seg Abu Aisha og Muovia Regari, skriver Omni.

Akilov skal ha beskrevet Regari som «en emir i IS» som befinner seg i Afghanistan.

– Abu Aisha befinner seg i krigssonen i Syria, og Aisha har rett til å gi ordre til emir, ettersom det i Afghanistan ikke pågår krig enn så lenge, skal Akilov ha sagt i avhør.

Allerede i det første politiavhøret han satt i, oppga Akilov å ha handlet etter ordre fra personer i IS. Aktor Hans Ihrman vil likevel ikke kommentere hvilke koblinger politiet mener det er mellom Stockholm -terroristen og IS.

– Jeg vil ikke gå inn på det. Han er helt enkelt en tilhenger av IS, sa Ihrman i forrige uke.

Rettssaken mot Akilov starter 13. februar.