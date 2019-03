UTSETTER: Storbritannias statsminister Theresa May forlater Downing Street i London onsdag. May har den siste tiden stått i politisk motvind over brexitavtalen som skal avgjøre hvordan britene forlater EU. Foto: Andy Rain / EPA

May ber om brexit-utsettelse

Statsminister Theresa May ber onsdag om en utsettelse av britenes endelige farvel til EU.

Den siste tidens turbulens i det britiske parlamentet har tatt en ny, men forventet, vending.

Politikerne vil hverken ha brexitavtalen med EU eller gå ut av EU uten noen handelsavtale i det hele tatt.

I kaoset som har oppstått har Storbritannias statsminister Theresa May i første omgang bedt om en kort utsettelse av brexit – det på tross av at hun gjentatte ganger tidligere har sagt at engelskmennene skal forlate unionen innen fristen 29. mars.

Beskjeden ble sendt i et brev til EU-president Donald Tusk av May, og statsministeren erklærte utsettelsen i Underhuset i London onsdag.

Den nye fristen er satt tre måneder frem i tid, til 30. juni, og skal sikre at regjeringen får nødvendig lovverk på plass før landet skal forlate EU.

Statsministerens brexitavtale har allerede blitt nedstemt i det britiske Underhuset to ganger, og den forlengede fristen vil hun trolig bruke til å forsøke å få avtalen godkjent i en tredje runde.

Utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis EUs øvrige medlemsland enstemmig går med på det.

Spørsmålet skal etter planen avgjøres på EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Også en mer langvarig utsettelse av skilsmissen er blitt diskutert, for å gi Storbritannia og EU mer tid til å finne en ny måte å løse flokene på. Men det ville ha krevd britisk deltakelse i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

– Det ville ikke vært i noen interesse, sa May i Underhuset.

Ifølge henne ville det vært «uakseptabelt» å be britene om å velge et nytt sett med EU-parlamentarikere nesten tre år etter folkeavstemningen der flertallet stemte for å gå ut av unionen.