FENGSELET: Rettssaken mot tidligere og nåværende ledere, journalister og illustratører i Cumhuriyet foregikk i Silivri-fengselet utenfor Istanbul. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Tyrkiske journalister dømt til flere års fengsel

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 25.04.18 21:26 Oppdatert: 25.04.18 22:18

ISTANBUL (VG) Onsdag kveld falt dommen i den profilerte rettssaken mot en rekke journalister fra den tyrkiske avisen Cumhuriyet. Nå venter ankesaken.

18 journalister, illustratører og ledere i Tyrkias største opposisjonsavis Cumhuriyet satt på tiltalebenken i fengselet Silivri utenfor Istanbul onsdag kveld, alle anklaget for å ha støttet en terrorgruppe .

Rettssaken har pågått siden sommeren 2017. En etter en er journalistene blitt løslatt fra varetekt mot kausjon, helt til bare én av dem satt igjen.

I sin kjennelse ber retten om at 14 av journalistene settes bak murene for flere år fremover.

Har håp om at de kan gå fri

Tre av de 18 Cumhuriyet-ansatte er blitt frikjent, mens saken mot blant annet avisens sjefredaktør Can Dündar vil fortsette å gå for retten.

Dommeren ber om mellom to og åtte års fengselsstraff for de andre journalistene, som allerede har varslet at de vil anke. Så lenge ankene behandles, vil de ikke måtte sitte i varetekt.

Samtidig er det en optimisme blant pårørende og støttespillere fordi strafferammen på mellom 26 og 41 år er blitt betraktelig redusert. Dermed øyner de håp for at dommen vil bli redusert til den tiden journalistene allerede har sittet i varetekt, eller at de eventuelt må tilbake og sone en kortere periode.

Rettssaken mot journalistene kommer i kjølvannet av det mislykkede kuppforsøket mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sommeren 2016 og de omfattende utrenskingene dette utløste.

Tyrkiske myndigheter mener at den religiøse Gülen-bevegelsen sto bak, nå kalt Fethullahs terrororganisasjon (FETÖ). Det er denne gruppen retten anklager journalistene for å ha støttet, primært gjennom sitt arbeid i avisen.

Syv og et halvt års fengsel

Den anerkjente gravejournalisten Ahmet Sik (47) dømmes til syv år og seks måneders fengsel for å ha støttet en terrorgruppe.

– Alle de arresterte journalistene er politiske gisler. Det er fullstendig lovløshet i Tyrkia. Domstolen blir brukt som et politisk våpen, sa kona hans Yonca Sik da VG intervjuet henne i mars .

Kommentatoren Kadri Gürsel (56) dømmes til to år og seks måneders fengsel etter samme anklage som Sik.

– Anklagene mot meg er en farse. De tok meg for å skremme andre journalister til taushet, sa han til VG i mars .