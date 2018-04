DAVIDS KAMP MOT GOLIAT: David Hogg og hans familie mottar en rekke trusler. 18-åringen møter VG i New York. Foto: Pontus Höök

«Jeg er bare en overlevende fra en masseskyting som prøver å redde liv»

Publisert: 29.04.18 09:01 Oppdatert: 29.04.18 09:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-29T07:01:41Z

NEW YORK (VG) Dette ansiktet skremmer vettet av høyresiden i USA. Nå utsetter Parkland-overleveren David Hogg (18) college i ett år for å kjempe for nye våpenlover.

Dette året skal han dedikere til kampen mot den mektige våpenorganisasjonen NRA og politikere som ikke støtter det han kaller våpenlover med sunn fornuft.

Det forteller USAs mest omdiskuterte skoleungdom i dette intervjuet med VG.

Han ble kjent over hele USA da han under et døgn etter at 14 av hans medelever og tre lærere ble skutt og drept på Valentinsdagen , sto rasende og engasjert på TV og krevde forandring.

– Blod renner i amerikanske klasserom , sa han med blikket rett i kameraene.

Fra det øyeblikket ble David Hogg ansiktet på revolusjonen som allerede har gitt nye våpenbestemmelser i Florida.

Men han er ikke fornøyd. Han vil ha mer. Han er blitt 18 år og har fått stemmerett siden VG sist traff ham. Nå møter vi ham i New York.

– Det er helt fantastisk, sier Hogg med et bredt glis om at han endelig kan stemme.

Hogg kommer i blazer med en button mot venstre skulder hvor det står «March for Our Lifes», en marsj som samlet flere millioner i mars.

FLORIDA-SKYTTEREN: Beskrives som våpengal og utstøtt ved skolen

– Ja, vi har fått manges oppmerksomhet. Men i realiteten er vi ikke fornøyd før vi får valgt inn politikere som ikke er støttet av NRA – eller som støtter nye våpenlover, svarer David Hogg på spørsmålet om han er stolt.

Fakta VGs KORRESPONDENT I USA Robert Simsø Ta kontakt og følg meg E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

Vi sitter på et hotell på Manhattan. Han er her på langweekend med familien, men det går stort sett i møter.

Dagen etter skal han på fotoshoot med U2. Han har for lengst vært på forsiden av Time Magazine .

Sendte hverandre meldinger: Søstrenes skrekksamtale

Da vi går ut for å ta noen bilder i gaten, roper en forbipasserende «Fuck You» til ham.

– Det skjer ikke ofte. En annen gang var det en dame som kom bort til meg og spurte om jeg virkelig var student ved Marjory Stoneman Douglas. Ellers har det bare vært positive meldinger. På sosiale medier er det annerledes, sier Hogg, som er blitt beskyldt for å være en skuespiller som leies inn til skoleskytinger , for å rette fokus mot amerikanske våpenlover.

Dette er en ondskapsfull løgn.

– Det var utrolig å se hvor fort dere samlet dere om et så forent budskap?

– Jeg tror det som skjedde meg og noen av de andre var at vi bare sa til oss selv at dette ikke bare skulle bli en ny skolemasseskyting hvor vi sender våre tanker og bønner ... og så kommer det en ny skyteepisode like etter, og så er runddansen i gang igjen. Vi startet en revolusjon som ga folk håp i begynnelsen. Men den hadde aldri lyktes hvis vi ikke hadde fått nesten alle bak oss.

– Hva utløste engasjementet for deg personlig?

– For å være ærlig; jeg kunne ikke være rundt min søster og høre henne gråte. To av hennes venner ble skutt og drept , sier han om søsteren Lauren (14).

– Jeg hørte henne gråte i tre strake dager, og det gjorde fysisk vondt å snakke med henne mens tårene strømmet. Jeg måtte snakke for min søster og for alle andre som kjente noen som ble drept. Vi kunne ikke gjøre mer for dem som gikk bort, men vi kan forhåpentligvis bidra til å forhindre at det skjer igjen.

Fakta Parkland-tragedien * 17 mennesker ble drept og 13 såret, to av dem kritisk, i skytemassakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i delstaten Florida 14. februar. Tolv av de drepte ble funnet inne i skolebygningen. * Gjerningsmannen var 19 år gamle Nikolas Cruz, som ble utvist fra skolen i fjor. * Gjerningsmannen utløste brannalarmen og åpnet ild mot folk som strømmet ut i gangene kort tid før skoledagen var over. * Han var væpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida. Han var også utstyrt med gassmaske, røykgranater og ammunisjon. (Kilder: AP, AFP)

Så snakker vi om alle truslene han og familien har fått etter at David ble kjent. Det er ikke favorittemaet hans, men han sier at «det er masse».

Familien har tatt grep. Men det er ikke noe de ønsker fokus på. VG har også snakket flere ganger med hans mor Rebecca de siste månedene. Hun sier alltid hvor stolt hun er over det sønnen har utrettet.

Han er blitt en kjent, ung mann. Under intervjuet med VG, kommer det stadig bort mennesker som vil ha bilde sammen med ham.

– Har alle truslene gjort deg redd?

– Etter å ha levd gjennom det jeg gjorde, så er jeg ikke det. Det jeg er redd for, er at det skal skje en ny masseskyting i landet vårt, hvilket er uakseptabelt. Til meg kan du si hva du vil. Ærlig talt tror jeg at folk prøver bare å distrahere fra det som er budskapet vårt. Jeg er bare en overlevende fra en masseskyting som prøver å redde liv.

– Hvorfor tror du voksne bruker så ondskapsfulle og stygge ord om deg?

– De er delvis redde for meg, og så husker de nok tilbake til da de selv var unge og litt usikre. Men personlige angrep skremmer ikke meg, det er bare et bevis på deres egen usikkerhet.

– Tenker du noen gang på at du har noe ved deg som irriterer folk?

– Jeg tror det som skremmer folk er manglende kunnskap og utdannelse. Mennesker frykter det de ikke vet. Og så prøver de seg med å spre påstander om at vi vil forby alle våpen. Vi vil ikke det. Vi vil fortsatt ivareta folks rettigheter i grunnloven.

Han dedikerer friåret til høstens mellomvalg.

– Vi kommer til å støtte kandidater som er for fornuftige våpenlover, enten de er demokrater, republikanere eller uavhengige. Og så blir det en viktig jobb å få folk til å engasjere seg og faktisk stemme på de kandidatene vi finner, sier Hogg.

Han vil ha forbud mot angrepsrifler, høykapasitetsmagasiner – og grundigere bakgrunnssjekker for dem som skal kjøpe våpen.

Dette har han sagt hele tiden. Likevel kommer truslene rennende. Den konservative radiopersonligheten Jamie Allman i St. Louis ytret på Twitter at han ville kjøre noe opp i rumpa på Hogg, for å få ham til å holde kjeft. Showet ble nedlagt.

Og da den svært profilerte Fox News-programlederen Laura Ingraham sendte ut en Twitter-melding hvor hun hånet 17-åringen som uoppfordret hadde fortalt at han ikke kom inn på sine førstevalg på college til tross for sterke karakterer, kom han opp med en snedig plan.

Han sendte Twitter-meldinger til alle Ingrahams annonsører og spurte om hvorfor de støtter en som mobber en overlevende etter en masseskyting.

Siden har 27 av annonsørene trukket seg .

– Laura ble nærmest en treningssak for meg, sier Hogg. Han har 775.000 følgere på Twitter.

– Jeg ønsker ikke å stoppe noen fra å snakke om sine politiske ståsteder, men jeg står opp mot en mobber. Som journalist har hun mobbet andre mennesker tidligere. Hun tjener flere millioner dollar i året. Folk som henne sier de utroligste ting bare for å forhindre oss fra å gjøre det vi er ute etter, nemlig å redde liv, sier Hogg om Ingraham.

Men Hogg liker ikke beskrivelsen av at han har mye makt.

– Det er en illusjon. Det er som folk som sier de jakter på lykken, noe som forhindrer dem fra å være lykkelige. Vår bevegelse og andre ungdomsbevegelser som har vokst frem har bare stått opp for en sak. Vi sier bare til folk hvilken retning de skal ta. Nå er det opp til alle andre å dytte oss fremover. Det er folket som har makten.