PROTEST-PASIENTER: Naser al-Shorbaji (24) mistet mye blod å vei til sykehuset etter å ha blitt skutt ved grensegjerdet. Broren Mohammed (22) ber foran sykesengen, og i rommet ved siden av ligger Mohammed al-Sirzawy (27), som er blitt skutt i venstre lår. Foto: Harald Henden/VG

«Selv om jeg kaster stein, betyr vel ikke det at de kan skyte av meg beinet?»

Publisert: 19.04.18 18:50

UTENRIKS 2018-04-19T16:50:34Z

GAZA (VG) De risikerer livet for å kaste steiner mot Israel. Unge palestinere insisterer på å ta tilbake det de mener er sitt.

Naser al-Shorbaji (24) ligger på sykesengen på Gazas sentralsykehus al-Shifa med høyrebeinet i bandasje og stålskinner festet inn i leggkjøttet. Foran ham på gulvet kneler broren i en bønn. Bak forhenget ved siden av ligger en annen palestinsk ung mann som har fått kjenne en av israelernes kuler på kroppen.

Det var under masseprotestene på Gazastripen fredag for snart to uker siden at Naser ble skadet. Han kastet stein med slynge mot grensegjerdet, og fikk et skarpt skudd fra en israelsk soldat i retur. Ammunisjonen ekspanderte inni beinet hans, og traff en arterie.

Fakta Gaza 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Nærmere 2 millioner innbyggere, hvorav 1,3 millioner er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948. Deres avslåtte krav om å vende hjem er stridens kjerne.

Okkupert av Israel i 1967. Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at en islamistiske organisasjonen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. Kilder: NTB, VG

Har aldri vært utenfor Gaza

– Det var samvittigheten min som brakte meg dit. Jeg krever at Israel åpner grensen. Det viktigste for meg er å kunne forlate Gaza. Jeg vil til et sted med humanitet og medmenneskelighet, sier Naser til VG.

Han har aldri vært utenfor enklaven der han ble født, i likhet med mange andre av de to millioner innbyggerne i Gaza, som er kontrollert av islamistorganisasjonen Hamas.

Forsvinnende få palestinere får krysse inn til Israel, og utreise til Egypt fordrer spesielle tillatelser og store summer i godtgjørelse.

Vi lever ikke, vi bare overlever. Det finnes ikke noe liv i Gaza, mener Naser.

Krever å få vende hjem

33 palestinere er blitt drept (hvorav tre var under 17 år) og 4279 såret i de siste ukenes demonstrasjoner på Gazastripen , ifølge Helsedepartementet i Gaza. Tilstanden til 135 av de skadede skal fortsatt være kritisk.

Protestene er en del av den såkalte kampanjen «Returmarsjen», der palestinske flyktninger i Gaza krever å få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel. Demonstrasjonene er ventet å vare til midten av mai, da staten Israel feirer 70 år, og da USA flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem .

Måtte amputere

– Selv om jeg kaster stein, betyr vel ikke det at de kan skyte av meg beinet? Det er galskap det israelerne gjør. Det er helt ubegripelig, sier Monzer Abu Ali (24) fra sykesengen.



1 av 2 MISTET BEINET: Monzer Abu Ali (24) ble skutt to fredager på rad i samme bein, og endte med amputasjon. Harald Henden/VG

Først ble han skutt i høyre bein og fikk lettere skader under den første fredagsprotesten 30. mars. Fredagen etter, ble han truffet på ny i samme bein, før kulen fortsatte til venstre bein der den ekspanderte inn i vevet.

– Det føltes mer som en granat enn en kule. Det gjør fortsatt veldig vondt. Det er sykt at én kule kan skade to bein, sier Monzer til VG.

24-åringen pleide å være spiss under løkkefotballen. Nå har han måttet amputere det høyre beinet fra like under kneet og ned. Han sier tappert at det er hans «skjebne», og at han vil fortsette livet med protese eller krykker.



1 av 2 SMERTE: Mahmoud al-Hawajri (17) ble såret under den første fredagsprotesten. Han har store smerter. Harald Henden/VG

Bak et forheng ligger Mahmoud al-Hawajri (17) og vrir seg i smerter mens han hyler mellom sammenbitte tenner. Han ble skutt i venstre kne, men kulen fortsatte til høyre bein der den spredte seg.

– Det kjennes ut som om noen slår fra innsiden av beinet mitt, sier han.

«Skyter for å drepe»

Ashraf al-Qidra, talsperson ved Helsedepartementet i Gaza, mener at den israelske hærens respons på demonstrasjonene er «inhuman». Han gir VG følgende statistikk for å underbygge argumentet:

1539 av de 4279 skadede ble truffet av skarpe skudd. Resten ble truffet av gummibelagte stålkuler eller inhalerte tåregass.

196 personer ble truffet i hode eller nakke, mens 96 personer fikk dødelige skudd i rygg eller bryst.

– Skuddskadene indikerer at israelerne skyter for å drepe. Det finnes ingen lovlig eller moralsk grunn som kan legitimere Israels angrep, mener al-Qidra.

FN, EU og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking av de israelske soldatenes drap på ubevæpnede palestinere, noe Israel avviser.

Israel har påberopt seg retten til selvforsvar og omtaler flere av de drepte som terrorister. Hamas, som har støttet opp under protestene, har stått bak en rekke terrorangrep i Israel.

