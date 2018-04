Pentagon: Slik var angrepet mot de kjemiske anleggene

Publisert: 14.04.18 17:06

Pentagon sier at i løpet av natten skjøt USA, Frankrike og Storbritannia 105 missiler mot tre kjemiske anlegg i Syria for å ødelegge regimets evne til å bruke kjemiske våpen.

– Jeg vil oppsummere det med tre ord: presist, overveldende og effektivt, sa generalløytnant Kenneth McKenzie under en pressekonferanse i Pentagon lørdag.

Tolv timer tidligere ble det skutt 105 missiler fra fly tilhørende baser i blant annet Rødehavet, Den nordarabiske gulfen og i Middelhavet, opplyser generalløytnanten. Anslagene startet ved 4-tiden lokal tid og varte i omtrent 45 minutter.

Angrepet fra tre av FNs sikkerhetsråds permanente medlemmer kommer som følge av det angivelige kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus lørdag 7. april.

– Våpenprogrammet satt årevis tilbake

USA og Frankrike sier de har beviser for at Assads regime sto bak det angivelige kjemiske angrepet.

– Dette er et angrep som ingen sivilisert nasjon ville tolerere. Dette handler om verdier og idealer vi representerer, sa pressetalskvinne for Pentagon, Dana White under pressekonferansen.

Mål for angrepet var tre anlegg. Ett var forskningssenteret Barzah for kjemiske våpen utenfor Damaskus.

– Mot det målet skjøt vi 57 tomahawk kryssermissiler og 19 JASSM langdistansemissiler, sa generalløytnanten.

De to andre målene for angrepet skal ha blitt brukt som lagre for kjemiske våpen, og ligger utenfor Homs. Mot det ene ble de skutt 22 missiler fra alle de tre statene. I tillegg til USAs tomahawker, skjøt Storbritannia storm shadow-missiler og Frankrike sin versjon av storm shadow, SCALP-missiler. Mot det siste målet, en bunker angivelig brukt til oppbevaring av kjemiske våpen, var det bare Frankrike som angrep. Syv SCALP-missiler ble avfyrt mot bunkeren.

– Vi skjøt presise anslag for å ødelegge Syrias evne til å bruke kjemiske våpen i framtiden, slo White fast.

McKenzie la til at forskningssenteret er ødelagt og at Syrias kjemiske våpenprogram er «satt årevis tilbake».

Avviser at syrisk luftvern hindret missiler

Det russiske har hevdet at 73 av 103 missiler ble avskåret av russisk- og sovjetiskprodusert luftvernutstyr. Det benekter generalløytnanten:

– Syrias rakettforsvar ble ikke iverksatt før etter at vårt angrep var avsluttet, sa McKenzie. Han la til at USA ikke koordinerte med Russland før angrepet.

Videre fortalte han at såvidt de er klar over, er det ingen sivile dødsfall som følge av angrepet. En av grunnene til at angrepet ble gjort nattestid, var at man forhåpentligvis kunne unngå unødige skader.

President Donald Trump har tatt til Twitter for å rose operasjonen.

Pressetalskvinne White understreket at nattens angrep ikke betyr at USA endrer kurs i Syria-konflikten.

– Vårt mål er fortsatt å bekjempe ISIS, ikke å ta del i borgerkrigen i Syria.