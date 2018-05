I DAG: Frode Berg på vei inn i retten i Moskva. Foto: ARTHUR BONDAR

Frode Berg på vei inn i fengslingsmøte: – Jeg føler meg lurt

MOSKVA (VG) Maskerte menn førte torsdag Frode Berg (62) inn i et nytt fengslingsmøte i Lefortovo-domstolen, som skal avgjøre om nordmannen skal sitte i varetekt fram til 5. august.

– Jeg er sliten. Det eneste jeg har gjort er å ta med en konvolutt med penger. Jeg føler meg lurt, sa han til pressen i rettssalen.

På spørsmål om hvorfor han gjorde det, svarer han:

– Jeg ble rett og slett manipulert og snakket rundt, for å gjøre noe jeg ikke ville gjøre.

– Jeg har det vondt, sier han.

Han sa også at han vet når rettssaken blir.

Etter at han ble arrestert den 5. desember har Frode Berg sittet i varetekt i det beryktede høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva.

Det betyr at han i snart fem måneder har våknet opp i en trang tomannscelle. Med unntak av sporadiske besøk fra advokaten og den norske ambassaden, er dagen preget av fullstendig isolasjon - og ikke minst uvisshet om hva fremtiden vil bringe.

Han er siktet for spionasje etter paragraf 276 i den russiske straffeloven. Minstestraffen er ti års fengsel. En rettssak vil trolig ikke komme opp før over sommeren.

Kirkenes-mannen har både russisk og norsk advokat: Ilja Novikov og Brynjulf Risnes.

Dagbladet kunne forrige søndag avsløre at Berg hadde innrømmet at det ikke var bare for å handle julegaver han dro til Moskva - og ble arrestert av etterretningstjenesten FSB .

Samtidig har både Berg og hans advokater understreket at han ikke anser seg skyldig i spionasje.

Det russiske utenriksdepartementets profilerte pressetalskvinne Maria Zakharova kommenterte sist uke at de selvfølgelig har registrert den nye utviklingen ved at Frode Berg har innrømmet at han var på oppdrag for e-tjenesten. Norske myndigheter har ikke bekreftet at Berg jobbet for den norske e-tjenesten.

