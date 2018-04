DØD: Maksim Borodin (32) var en uredd etterforskende reporter for den russiske nettavisen Novij Djen, som skrev om russiske hemmelige styrkers innsats i Syria. FOTO: NOVIJ DJEN

Avslørte russiske soldater – døde etter mystisk fall

Publisert: 18.04.18 09:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-18T07:52:51Z

PARIS (VG) Gravejournalisten Maksim Borodin (32) skrev avslørende saker om russiske styrker i Syria. Så døde han etter å ha falt fem etasjer ned fra sin egen balkong.

Søndag morgen klokken 09.30 kom beskjeden som Maksim Borodins familie, venner og kolleger fryktet mest. Den 32 år gamle journalisten var død. Hans liv sto ikke til å redde, selv etter fire dagers intensiv nødhjelp på sykehuset.

Den anerkjente og uredde reporteren døde av skadene han fikk etter å ha falt fem etasjer ned fra sin egen balkong.

Myndighetene etterforsker saken som et selvmord, melder Radio Free Europe . De som kjente journalisten tror ikke på at det var det som skjedde.

– Vi har ingen informasjon som skulle tilsi at han ønsket å gjøre noe slikt. Han var en mann med store planer for livet og sin videre journalistiske karriere, sier Borodins sjef, Novij Djen-redaktør Paulina Rumijantseva, til VG.

Fakta Borodins Syria-avsløringer: Maksim Borodin var en av journalistene som var med på å avsløre at russiske hemmelige leiesoldater ble drept i sammenstøt i Syria den 7. februar. Å offentliggjøre informasjon om døde soldater i fredstid er å røpe statshemmeligheter, og kan resultere i fengsel, bestemte president Vladimir Putin i 2015. Russland forsøker å holde ofrene for landets deltagelse i krigen hemmelig, for å ikke risikere å vende Russlands befolkning mot landets krigføring i Syria. (Kilde: Kirill Mikhailov i Conflict Intelligence Team, som kartlegger Russlands militære aktiviteter i Syria og Ukraina.)

Avslørte hemmeligheter

De siste månedene av Borodins liv var preget av store bragder på jobben for den etterforskende journalisten. Han var med på den store avsløringen om at medlemmer av den russiske paramilitære gruppen Wagner, også kalt « Putins hemmelige hær », hadde dødd i kamp i Syria . Artiklene førte til at det russiske Utenriksdepartementet for første gang omtalte den hemmelige gruppen av leiesoldater.

Borodin var en «veldig god journalist, som var engasjert i undersøkende arbeid, inkludert avsløringer om mektige mennesker», forteller redaktør Rumijantseva til VG.

Reporterens gode venn gjennom 15 år, Vyacheslav Bashkov, sier han mener de myndighetskritiske avsløringene gjorde at vennen ble drept.

– Jeg tror Maxim satt på mye mye informasjon som militæret, kriminelle og spesialtjenesten ikke ønsket at ble publisert, sier Borodins venn.

Hevdet han ble overvåket

Vyacheslav Bashkov mener han er den siste som var i kontakt med den nå avdøde reporteren. Grytidlig på morgenen den dagen Borodin døde, fikk Bashkov en svært opprørende telefon fra sin venn, forteller Bashkov til VG.

– Klokken 5 om morgenen den 11. april ringte Maksim meg og sa at han var omringet av sikkerhetstjenesten, at det var en mann med pistol på balkongen og folk i kamuflasjeklær i trappen. Maxim mente at de snart ville sette inn støtet, men at de bare ventet på ordre, skriver Bashkov på sin Facebookside .

En time etter skal Borodin igjen har ringt, denne gangen for å si at han nok tok feil i det han fortalte i forrige samtale. Til VG sier Bashkov at han har fortalt dette til etterforskerne i avhør, men at politiet ignorerer de opplysningene han har å komme med. For å belyse det han mener er et slett arbeid fra politiet, har Bashkov skrevet om det på sin Facebook-side.

Fakta Russlands rolle i Syria * Natt til lørdag 14. april, gjennomførte USA, Storbritannia og Frankrike et rakettangrep mot to lagre for kjemiske våpen utenfor Homs og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen utenfor Damaskus. De tre vestlige landene sier angrepet var en reaksjon på den syriske regjeringen, ledet av Assad, sin bruk av kjemiske våpen.

Russerne har vært Assad-regimets viktigste støttespiller siden september 2015 og har sørget for Assads militære comeback.

Russland fordømmer angrepet på det sterkeste og omtaler de påfølgende sanksjonene USA har innført mot Russland som «et angrep». Russerne har lovet å slå tilbake. (Kilde: NTB)

Politiet: Ingen kommentar

Vyacheslav Bashkov sier han insisterte på at politiet skulle ta en skjermdump av chatte-dialogen han hadde med Maksim, den dagen journalisten døde.

– Jeg så på meldingene og anropene som viktige bevis i saken, men de avviste det. De ville heller ikke ha listen over mennesker jeg mener kan ha vært i kontakt med Maksim den aktuelle onsdagen. Det var klart at politiet var komfortabel med versjonen om selvmord, og ikke er interessert i andre versjoner, sier Bashkov, og viser VG en skjermdump av anropene den dagen.

VG har vært i kontakt med politiet i Ekaterinburg for å få deres tilsvar. Pressesjef Aleksander Shulga vil ikke kommentere Bashkovs påstand, og viser til politiets nettside for oppdatert informasjon om etterforskningen. På nettsiden står det blant annet at « en ulykke er ikke utelukket».

«Falt ned»

Maksim etterlot seg ingen beskjeder eller annet som kunne tyde på at det kan ha dreid seg om et selvmord, ifølge RFL. Representanter fra Borodins avis, Novij Djen, har fått vite av rettsmedisinere på åstedet at det ikke ser ut som om reporteren har tatt sitt eget liv, sier redaktøren Rumijantseva.

– De har delt sine foreløpige funn med oss, og de det virker som et uhell, at han var på balkongen sin og så falt ned, sier Paulina Rumijantseva til VG.

Redaktøren sier videre at hun i motsetning til Borodins venn ikke kjenner til tilfeller av at hennes ansatte skal ha blitt truet i forbindelse med sitt ettersøkende arbeid. Hun svarer «nei, det tror jeg ikke! på direkte spørsmål om hun mener Borodin ble tatt av dage på grunn av sitt journalistiske arbeid.

Den samme helgen som den gravende journalisten Maksim Borodin døde, eskalerte konflikten mellom Russland og USA i Syria. Rakettangrepet fra amerikanerne, britene og franskmennene blir på det sterkeste fordømt av Russland, og stemningen mellom Kreml og gruppen av vestlige allierte, er på sitt verste på lang tid.

Organisasjonen Reportere uten grenser er dypt bekymret for hva den mektige presidenten Vladimir Putin gjør med pressefriheten i Russland. Landet ligger nå på 148. plass av 180 land på organisasjonens pressefrihetsindeks .

Borodins venn Vyacheslav Bashkov sier til VG at han ikke kan tillate seg å være redd. Han vil kjempe for at sannheten om hva som skjedde med vennen, skal komme frem.

– I Russland finnes det bare én ting som kan beskytte deg: Offentlighetens lys. Å ikke fortelle politiet om praten med Maksim ville vært en forbrytelse mot ham.

Denne artikkelen handler om Selvmord

Syria

Russland

Vladimir Putin