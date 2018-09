STOR MAGE: Trillingene som var i magen til Maria Nordø Jørstad kom trygt til verden onsdag denne uken, men følgerskaren hennes på Instagram fortsetter å vokse. Foto: PRIVAT

Marias (36) trilling-mage går viralt

Flere tusen har fulgt med på hvordan magen til norske Maria Nordø Jørstad har utviklet seg gjennom svangerskapet. Onsdag denne uken kom trillingene Iben, Agnes og Filip til verden.

Etter hvert som magen vokste gjennom svangerskapet, vokste også følgerskaren til den norske 36-åringen betraktelig på billeddelingstjenesten Instagram.

Nordø Jørstad bor i Danmark , og startet først instagramkontoen triplets_of_copenhagen slik at familie og venner hjemme i Norge kunne følge med på graviditeten.

Jørstad og mannen har også en to år gammel sønn sammen, og da de fikk beskjed av legen om at hun ventet trillinger ble de begge sjokkerte:

– Det var et totalsjokk, ja. Jeg har ikke tvillinger i familien en gang, så det var veldig uventet, sier hun til VG.

Det tok ikke lang tid før folk fikk øynene opp for den voksende magen, og etter hvert startet flere og flere å følge med på graviditetsbildene.

Da VG snakker med Jørstad torsdag kveld er hun på neonatal avdeling på sykehuset, hvor trillingene blir overvåket.

– Det går veldig bra med alle tre. Vi har fått beskjed om at de ikke vil trenge å bli observert like mye som nå,. Bare én av dem blir elektronisk overvåket, men alle vil fortsette å bli sondematet fordi de er så små. Jeg er veldig glad for at alt har gått så bra, sier hun.

Det var først i den siste uken i svangerskapet at antallet følgere økte betraktelig:

– I midten av forrige uke hadde jeg cirka 4000 følgere, sier hun.

I skrivende stund har den nybakte firebarnsmoren 158.000 følgere på billeddelingstjenesten.

Magen hennes har også fått internasjonal oppmerksomhet da den britiske avisen Daily Mail delte en av Jørstads videoer på sin instagram-konto i begynnelsen av denne uken, med teksten: «This is what it looks like to be 33 weeks pregnant with triplets».

Også norske KK og svenske Expressen har skrevet om trilling-graviditeten.

Jørstad sier hun ikke hadde noen tanker om at instagram-kontoen skulle bli så populær:

– Plutselig fikk jeg en hel haug med nye følgere fra Instagram, og da var det noen nettaviser der som hadde delt en video jeg har lagt ut. I tillegg var det flere nettaviser som skrev om det, blant annet britiske The Sun og tyske Bildt, sier hun.

Hun sier hun er overrasket over interessen, men sier at hun tidlig så for seg at størrelsen på magen kunne bli stor:

– Jeg så en annen kvinne som var gravid med trillinger som var ganske slank fra før av, og hun hadde gigantisk mage. Da sa jeg at «det er sikkert sånn jeg ender opp». Jeg merket tidlig at magen vokste, men at jeg ikke la på meg noe særlig ellers, sier hun.

Hun forteller at hun i løpet av svangerskapet har fått komplimenter og positive tilbakemeldinger:

– Mange har stoppet meg på gaten og sagt at magen er fin. I sommer, når det fortsatt var flere måneder igjen til termin ble jeg stoppet av folk som trodde fødselen var rett rundt hjørnet, sier Nordø Jørstad.

Hun planlegger å fortsette å dele bilder på Instagram av magen – og av babyene:

– Ja, det er jo alltid gøy med sånne «post-partum»-bilder. Jeg følger mange andre trilling-instagrammere, og jeg synes det er en god måte å gjøre research på. Det blir et slags «community» hvor man heier på hverandre og backer hverandre opp, sier hun.