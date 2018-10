SPESIELT FUNN: Professor Mona Sirbescu ved CMU skjønte umiddelbart at det var en svært verdifull rom-stein. Foto: Mackenzie Brockman / Central Michigan University via AP

100.000-dollars meteoritt var dørstopper i 80 år

Den ti kilo tunge steinen fungerte som dørstopper på en gård i Michigan i over 80 år. Dit skal den neppe tilbake.

David Mazurek kom nylig til Central Michigan University med et spørsmål. Kunne den tunge steinen han brukte som dørstopper være verdt noe?

Svaret var et tydelig ja.

– Jeg skjønte med en gang at dette var noe spesielt. Det er det mest verdifulle eksemplaret jeg noengang har hatt i hendene. Både pengemessig og vitenskapelig, sier geologi-professor Mona Sirbescu til Associated Press .

Meteoritten er verdsatt til 100.000 amerikanske dollar - omtrent 825.000 norske kroner.

Meteoritten fulgte med en låve Mazurek kjøpte i 1988. Bonden som solgte ham eiendommen fortalte ham at metoritten skulle ha krasjet på tunet hans nær byen Edmore i Michigan, på 30-tallet en gang. Siden da har den ti kilo tunge klumpen med jern og nikkel vært brukt som dørstopper.

– Historien er at de hentet den rett etter at de så det store smellet, og at meteoritten ble gravd opp fra et krater, sier professor Sirbescu.

I en video publisert av universitetet forteller hun at det bare tok henne sekunder å forstå hva det var Mazurek kom trekkende med. To prøver fra meteoritten er sendt til Smithsonian i Washington D.C. for å undersøke hvorvidt den kan inneholde sjeldne elementer.

Rom-steinen skal kunne fortelle oss mye om universets opprinnelse, ifølge professoren. Aktuelle kjøpere er museer eller samlere, og både Smithsonian og et geologisk museum i Maine skal være interesserte.

David Mazurek sier han oppsøkte universitetet etter å ha sett nyhetssaker om at meteoritter kunne være verdt tusenvis av dollar, og han begynte å lure på hva hans kunne være verdt.

– Jeg er ferdig med å bruke den som en dørstopper. La oss fine en kjøper! sier Mazurek til AP, og forteller at han vil donere noe av salgssummen til universitetet.