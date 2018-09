1 av 4 INGEN TEMPERATUR: Den mye omtalte statsministerduellen i Sverige ble et anti-klimaks. Hverken statsminister Stefan Löfven eller opposisjonsleder Ulf Kristersson evnet å engasjere eller å løfte seg under det siste møtet mellom de to. Hallgeir Vågenes

Den siste statsministerduellen før valget: – Aldersdiskriminering skal det gjøres slutt på

2018-09-08T20:08:10Z

LINKÖPING (VG) Det blir enten statsminister Stefan Löfven eller Moderat-leder Ulf Kristersson som skal styre Sverige de neste fire årene. Nervene var derfor i høyspenn hos Sveriges fremste politikere da de møttes i Konsert- og Kongresshallen i Linköping.

08.09.18 22:08

Lørdag kveld barket de to sammen i den avsluttende duellen i Linköping, der spørsmål og ikke minst svarene ville avgjøre hvem av dem som er beste egnet til å «redde» det svenske demokratiet. Velgere som fremdeles sitter på gjerdet, kan ha bestemt seg etter å ha opplevd den siste duellen mellom Löfven og Kristersson.

Både Löfven og Kristersson var enige om at flere eldre skal kunne jobbe lengre.

– Vi må slutte å se på eldre som folk som ikke kan sine saker, sier Moderat-lederen.

– Aldersdiskriminering skal det gjøres slutt på, men de som ikke orker skal kunne gi seg når de er 64 år og likevel ha en god pensjon, mente statsministeren.

Det var noe tamt over hele seansen, det var som når to gode lag møtes på fotballbanen. Begge lag vil vinne, men begge må også for all del unngå å tape. Derfor er uavgjort den beste oppsummeringen av den siste duellen mellom statsminister og statsministerkandidat. Dramatikken uteble og de 1000 tilskuerne som hadde fått plass i salen virket lenge like uengasjert som de to som kjemper om makten, vel vitende om de neste fire årene kan bli de verste noen av dem har opplevd som politikere.

Ulf Kristersson brukte hele kroppen, veivet med armene for å understreke politiske poeng, han virket opplagt og energisk. Statsminister Löfven var roligere, trygg, mer faktarelatert, men kunne ha vært mer engasjert.

Det var tilløp til temperatur da de to debatterte klimaspørsmålet. Löfven har gjentatte ganger gjennom valgkampen hevdet at det må være anledning å modernisere industrien, slik at man fremdeles i Sverige kan ta vare på stålindustrien. «Stål, uten kull», er et mantra hos statsministeren. Det er tungt for den gamle jern- og metallarbeideren å legge ned industri. – Vi skal være økonomisk smarte, samtidig som vi er klimasmarte, er også noe han ofte sier.

På slutten av debatten glimtet begge duellantene til da det ble snakk om fotball og idrett for gutter og jenter. Begge var enige om at jenter skal ha samme rettigheter og tilgang til å spille fotball og driver idrett uten at foreldrene skal forhindre dem i det.

Brakapplausen fra publikum var befriende.

Debatten og den siste duellen ble drevet av spørsmål fra salen. Et godt poeng fra en kollega er at et slikt oppsett som TV4 benyttet, egentlig er til fordel for opposisjonsleder Ulf Kristersson. Spørsmålene som ble stilt dreide seg om saker de er misfornøyde med, dermed ble det for statsminister Stefan Löfven ofte å måtte forsvare seg og regjeringens politikk, mens Kristersson lettere kunne hive seg på kritikken mot regjeringen.

Stemningen var størst da duellen var over og musikken tok over. Søndag kan 7,8 millioner svensker gå til valgurnene og bestemme sin fremtid de neste fire årene.