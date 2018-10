TIL ANGREP: Advokat Michael Avenatti er svært misfornøyd med at FBI ennå ikke har tatt kontakt med ham eller hans klient Julie Swetnick. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Avenatti til VG: – Trump og hans medskyldige forsøker å skjule sannheten

NEW YORK (VG) Advokat Michael Avenatti sier til VG at den utvidede FBI-etterforskningen av Donald Trumps høyesterettsdommer-kandidat Brett Kavanaugh er en vits og en dekkoperasjon.

– Denne etterforskningen i sin helhet er bare latterlig. Trump og hans medskyldige i Senatet forsøker å skjule sannheten. Det er svindel. Det er en skandale, sier Avenatti i et telefonintervju med VG.

Avenatti, som holder det åpent at han vil utfordre Trump om presidentskapet i 2020, representerer den tredje kvinnen som hevder at hun har viktig informasjon om Kavanaugh.

55-årige Julie Swetnick fra Washington sier at Kavanaugh (53) var til stede på rundt ti fester hvor det ble organisert voldtekter av kvinner.

Swetnick hevder at dette også skjedde med henne en gang i 1982. Hun beskylder ikke Kavanaugh for å ha voldtatt henne.

Kavanaughs nære venn Mark Judge har sagt ja til å la seg avhøre av FBI .

Swetnick påstår også at Kavanaugh drakk heftig på disse festene og at han sto bak «fysisk aggressiv oppførsel mot kvinner». Hun hevder at Kavanaugh befølte og grafset på jenter mot deres vilje .

– Den Swetnick-tingen er en vits. Det er en farse, sa Brett Kavanaugh under høringen sist fredag, da senator Dianne Feinstein konfronterte ham.

Swetnick har jobbet for de føderale myndighetene i USA i en årrekke og har hatt til sammen syv sikkerhetserklæringer.

Men mange mener at det er Avenattis hyppige tilstedeværelse i mediene, og det faktum at han også representerer pornoskuespillerinne Stormy Daniels i en annen sak mot president Trump, som gjør at FBI ikke etterforsker Swetnicks alvorlige anklage.

Mange forsvarere av Brett Kavanaugh – inkludert republikanske senatorer – mener også det er mistenkelig at Swetnick først fortalte sin historie etter at Christine Blasey Ford og Deborah Ramirez sto frem.

– Men dette er jo bare latterlig. Det er en farse. Hvorfor kan ikke FBI bruke én time til å sette seg med min klient og høre hva hun har å si? Så kan de sjekke hennes påstander i ettertid. Hva er de så redde for? sier Michael Avenatti til VG.

Han påpeker at hans klient har sendt inn en skriftlig vitneerklæring til Senatets justiskomité om sine opplevelser. Dersom det viser seg at forklaringen er falsk, risikerer hun straffeforfølgelse.

Avenatti påpeker at hverken Christine Blasey Ford eller Deborah Ramirez sendte inn slike vitneerklæringer, men at de likevel er blitt vurdert som troverdige nok til at FBI ser på sakene.

Avenatti påstår at Trump og de republikanske lederne i Kongressen «har instruert FBI» til ikke å ettergå voldtektsanklagene, og at de forsøker å presse gjennom Kavanaughs nominasjon til Høyesterett.

Både Trump og Det hvite hus avviser at de forsøker å legge begrensninger på FBIs Kavanaugh-etterforskning.

Under Kavanaugh-høringen sa den republikanske senatoren Orrin Hatch fra Ohio at han var «naturlig skeptisk» til beskyldningene fra Swetnick, fordi de kom så sent i prosessen.

I en sak som har satt det politiske USA på hodet, ettergås nå fortiden til flere som hevder at Kavanaugh ikke har fortalt sannheten om hva som skjedde på videregående skole og college.

På Fox News mandag kveld amerikansk tid skal for eksempel Julie Swetnicks tidligere kjæreste, Richard Vinneccy, fortelle sin versjon av deres fire år sammen.

I et intervju med Politico har han allerede sagt at «jeg vet masse» om Swetnick og «hun er overhodet ikke troverdig».

Donald Trump har også stemplet Michael Avenatti som en tredjerangs advokat.

– Han er god på å komme med falske beskyldninger, slik han gjorde mot meg og slik han nå gjør mot dommer Brett Kavanaugh, sa Trump i en tweet.

Trump nevnte ikke noe om at han betalte Stormy Daniels 130.000 dollar bare 12 dager før presidentvalget slik at hun skulle holdt kjeft om deres påståtte romanse.

– Jeg har hørt at den tredje anklageren, jeg vet ikke om dette er sant, har veldig lite troverdighet, sa Trump til media utenfor Det hvite hus mandag.

Samtidig understreket han at han ikke motsetter seg en etterforskning.

Republikaneren Jeff Flake, som sørget for at FBI åpnet etterforskningen , understreket mandag at han vil ha «en skikkelig etterforskning», og at det motsatte er meningsløst.

– Vi må faktisk finne ut hva vi kan finne ut, sier Flake, ifølge ABC.