Macron inn i svensk valgkamp: Avviser EU-avtale om asylkvoter

STOCKHOLM (VG) Stefan Löfven håper at asylkvoter mellom EUs medlemsland vil ta bort presset mot Sverige. Den drømmen kan Frankrikes president Emmanuel Macron ha knust fredag kveld.

I et intervju med svensk TV fredag kveld sa Macron at han har mistet troen på at EU-landene kan bli enige om en intern byrdefordeling for å ta imot migrantene som fortsetter å komme over Middelhavet til Sør-Europa.

– Jag tror ikke att kvotering er løsningen, sa den franske presidenten i et intervju som ble sendt umiddelbart før den svenske statsministerduellen i den samme TV-kanalen.

Støtter seg til EU

Intervjuet kan gi statsminister Stefan Löfven trøbbel i valgkampens siste uke, foran riksdagsvalget neste søndag.

Löfven vil ikke stramme inn mer på reglene for migrasjon, men har sagt at han stoler på at en byrdefordeling i EU vil løse denne jobben. Det gjentok han overfor VGs medarbeider tidligere på fredag.

Paralyseres

Men Macron ga dermed en pasning til utfordreren, Ulf Kristersson fra Moderaterna:

– Men nå sier Macron at det ikke blir noen avtale i EU. Da er alternativet at vi setter oss ned og forhandler, eller akseptere at hele politikken fortsatt paralyseres av innvandringsdebatten, sa Kristersson.

Migrationsverket , som tilsvarer UDI i Sverige, tror det kommer 23.000 asylsøkere til landet i 2018.

Det tallet mener Moderaterna er for høyt og vil endre reglene nå. Socialdemokraterne vil vente på EUs nye felles politikk og støtte seg til den, når den er på plass.

– Nå EUs nye regler er klare, vil presset mot Sverige bli mindre, sier Löfven.

Macron, som har besøkt Danmark og Finland denne uken, sier at løsningen kan bli at de EU-landene som ikke vil ta imot, må betale de villige landene.