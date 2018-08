MANGELVARE: Svenskene kan foreløpig se langt etter denne. Foto: Frode Hansen

O’boy for en krise!

UTENRIKS 2018-08-31T20:04:39Z

Det er krise i Sverige – bare få uker før valget. For nå er det tomt for O’boy i butikkhyllene. Over hele landet.

Publisert: 31.08.18 22:04 Oppdatert: 31.08.18 22:26

Det melder svenske Aftonbladet. Årsaken er at produsenten Mondelez har hatt litt innkjøringsproblemer med nytt produksjonsutstyr.

Senest om to uker vil sjokoladepulveret igjen bli å finne i svenske butikker, opplyser Celin Huseby, firmaets nordiske kommunikasjonsdirektør, til VG.

– I Norge ikke opplevd at butikkene har gått tomme, beroliger hun.

– Vi ser at O’boy er en sikker vinner i både Sverige og Norge og derfor investerer vi i nytt og forbedret utstyr.

– Og det har tatt litt lengre tid enn planlagt?

– Ja, det har det. Det tar alltid litt tid med innkjøring på nye maskiner. Vi fikk beskjed i morges om at linjene er i gang. Men det tar tid å bygge opp lagrene, sier Huseby.

Det er i Upplands Väsby at Mondelez produserer O’boy for både Norge og Sverige.

Først torsdag og fredag fikk selskapet, ifølge Huseby, tilbakemeldinger om at det var tomt i svenske butikkhyller.

Hun regner med at nye ladninger O’boy sendes ut til lagrene neste uke og at sjokoladepulveret senest uken etter vil bli å finne i butikkhyllene.

Bunkret opp hos svigermor

I mellomtiden prøver svenskene å klare seg som best de kan:

– Vår datter liker O’boy veldig godt og har som rutine å ta ett glass hver morgen før hun drar på skolen. Vi var oppe og hentet litt hos svigermor, som hadde noe igjen, men det tok også slutt, sier Karina Westerholm (40) fra Karlskrona til Aftonbladet.

Allerede for to uker siden merket hun at det var tomt i butikkhyllene.

På Facebook er det flere som etterlyser sin O’boy.

I mellomtiden får vel svenskene drikke Nesquick.