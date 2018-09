HAR HÅP: Statsminister Stefan Löfven håper at Socialdemokraterna klarer å stanse velgerflukten før valget i Sverige 9. september. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB scanpix

Socialdemokraterna lanserer kampanje mot Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna startet lørdag en kampanje rettet mot SDs likestillingspolitikk for å stanse velgerflukten, åtte dager før valget.

– Jimmie Åkesson snakker ofte om at svenske kvinners rettigheter er truet. Vi er enig, men trusselen mot de svenske kvinnene kommer fra Sverigedemokraternas egen kvinnefiendtlige politikk, sier utenriksminister Margot Wallström (S) under et pressemøte lørdag.

Nå lanserer Socialdemokraterna en kampanje som går hardt ut mot dem som vurderer å stemme på Åkessons parti (SD).

– Handler om hvilket Sverige vi skal ha

I angrepene mot SD, som startet lørdag morgen, vil Socialdemokraterna fokusere på politiske saker, spesielt SDs holdning til likestilling, ifølge nettavisen Omni .

– Vi har unngått å fokusere på motstanderne, og vi vil bedrive en hederlig valgkamp. Men nå, med en uke igjen til valget, så er situasjonen alvorlig ettersom Sverige risikerer å få en regjering med sterk innflytelse fra SD, sier Wallström.

– For oss i Socialdemokraterna er det større enn å miste regjeringsmakten. Det handler om hvilket Sverige vi skal ha.

Hun tar opp tre SD-forslag om innskrenket abortrett, avskaffelse av pappapermen og gjeninnføring av felles beskatning – at partene i et ekteskap må skatte av halvparten av den sammenlagte inntekten.

– Felles beskatning vil ta oss tilbake til en tid der kvinner med lavere lønn skulle bli avhengige av sine menn, sier innenriksminister Anders Ygeman (S), ifølge Expressen .

Angriper på alle plattformer

I kampanjen går Socialdemokraterna også til angrep mot Høyres søsterparti, Moderaterna, fordi partileder Ulf Kristersson (M) «vil ta regjeringsmakten, også med hjelp fra SD om det kreves».

Ifølge Aftonbladets kilder skal angrepene gå på alle plattformer – debatter, annonser og husbesøk.

Socialdemokraterna har fortsatt et håp om at det finnes stemmer å vinne i løpet av den siste uken før valgdagen den 9. september. Det er fortsatt mange velgere som ikke har bestemt seg.

Ifølge en meningsmåling fra Aftonbladet og Inizio, som ble publisert fredag morgen, ligger partiet an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne.

Statsminister Stefan Löfven (S) sier til Aftonbladet at det handler om å gjøre forskjellene mellom Socialdemokraterna og Sverigedemokraterna tydelige.

– SD vil senke skatten mest for dem som har det best. Da blir det mindre penger til velferden, pensjoner og helsetilbud. De vil at det skal bli lettere å si opp ansatte. SD er populister, sier han.

Pensjonister kan avgjøre valget

Kampanjen vil også forsøke å få ut et budskap om at SD er et høyreparti som ikke gagner pensjonistene. Ifølge svenske medier kan det bli nettopp pensjonister som lokkes av SD som feller statsminister Stefan Löfven og Socialdemokraterna i valget.

Mer enn hver fjerde velger i år er over 65 år, og pensjonistene er dermed en viktig gruppe som partiene ikke må glemme.

Socialdemokraterna har i dag støtte fra 30,2 prosent av alle velgerne over 65 år, ifølge Aftonbladet. Det er en reduksjon på 7 prosentpoeng fra valget i 2014.

Selv om Socialdemokraterna fortsatt er størst blant de eldre, viser analyser at flest misfornøyde pensjonister går over til SD, som har satset stort på kampanjer rettet mot den eldre befolkningen.