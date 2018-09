SKJEBNEKVELD: VG møtte Sverigedemokraternas partisekretær på valgvaken i Stockholm. Foto: KRISTER SORBO

Forbereder seg på SD-sjokk: – Frp har alltid vært et forbilde for oss

UTENRIKS

STOCKHOLM (VG) Sverigedemokraternas partisekretær Richard Jomshof er sikker på at SD vil gjøre sitt beste valg, og håper de kan følge i Frp-leder Siv Jensens fotspor.

Publisert: 09.09.18 19:17

Kort tid før valglokalene i Sverige stenger sier Jomshof til VG at Sverigedemokraterna aldri før har hatt en bedre valgkamp.

– Det har vært vår beste valgkamp noensinne. Vi har aldri hatt flere aktive politikere til å drive valgkamp, aldri hatt en større valgkampanje og aldri fått så stor oppmerksomhet. Jeg tror vi har nådd ut med vår politikk, til tross for svenske medier og andre partiers motstand, sier Jomshof.

Foran søndagens valgresultat er det knyttet spesielt stor spenning til hvilken oppslutning Sverigedemokraterna vil få.

Meningsmålingene spriker enormt fra like under 20 prosent til helt opp mot 25 prosents oppslutning. Havner partiet i opp mot 25 prosent kan partiet være med å kjempe om å bli Sveriges største parti.

– På de fleste meningsmålingene ligger vi godt an. Jeg tror vi får rundt 20 prosent, og det vil være et veldig godt valg for oss. Spørsmålet er bare: Holder det til at de andre partiene ikke lenger utestenger oss? spør Jomshof.

Helt siden Sverigedemokraterna kom inn i Riksdagen for første gang i 2010 har resten av det svenske parlamentet samarbeidet for å hindre at partiet får reell innflytelse på svensk politikk.

Partisekretær Jomshos sier partiet ser til sine naboland, deriblant Norge og Frp, og håper at de etablerte partiene til slutt vil måtte gi Sverigedemokraterna innflytelse.

– Vi har sett mye på Danmark, Finland og Norge, og våre søsterpartier der. Nå har vi riktignok ikke et formelt samarbeid med Frp, men Frp har alltid vært et forbilde for oss. Særlig har Carl I. Hagen vært et stort forbilde, sier Jomshos.

I våre naboland sitter våre søsterpartier med makten, og da må vi spørre oss hvorfor Sverige skal være noe annerledes. Det er det ingen grunn til, og forhåpentligvis tar det slutt i kveld. Men det gjenstår å se, sier han.

Fredag kveld sjokkerte den svenske statskanalen SVT da kanalen valgte å ta avstand fra Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkessons uttalelser om hvorfor innvandrere til Sverige sliter med å etablere seg på arbeidsmarkedet.

Spørsmålet er nå om episoden kan ha mobilisert velgere til SD i sluttspurten.

– Egentlig håper jeg ikke det som skjedde i SVT hjelper oss. Men det kommer til å påvirke. Jeg mener svenske medier er mye dårligere enn i Danmark, Finland og Norge. De har mye å lære av dere i Norge når det gjelder å lytte til politiske meninger man er uenig i, sier Jomshof.

Til stede på valgvaken, som holdes på baren Kristall i Stockholm sentrum, er gjester fra de finske Sannfinnerna og Dansk Folkeparti.

– Jeg vet ikke om det kommer noen fra Frp hit i dag. De er i hvert fall hjertelig velkomne! sier Jomshof til VG.