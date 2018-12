MOTTOK DETTE: Noen sendte inn en julegave til organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe Rogaland» der det lå et kondom med stygg tekst. Foto: «Hjelp oss å hjelpe Rogaland»

Mottar trakasserende julegaver: – Blir lei meg og frustrert

UTENRIKS 2018-12-10T12:14:39Z

År etter år har organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe Rogaland», som videreformidler julegaver til trengende, mottatt trakasserende gaver og gaver gitt på tull.

Publisert: 10.12.18 13:14

– Jeg blir veldig lei meg, frustrert og sint, sier Trine Langeland til VG.

Hun står bak organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe Rogaland», som blant annet mottar julegaver og viderebringer disse til trengende.

Nylig åpnet Langeland en pakke med et kondom i og en lapp med teksten:

«Disse skulle moren og faren din brukt, når de likevel ikke har råd til å kjøpe julegaver til deg!»

Langeland reagerte så sterkt på dette at hun valgte å skrive et følelsesladet innlegg på organisasjonens Facebook-side.

– Tenk om det hadde vært mitt barn. Jeg tok det rett og slett personlig. Det går rett inn i hjertet når jeg bruker så mye tid på dette, sier hun.

Samtidig understreker hun at organisasjonen er svært takknemlig for alt de mottar av bidrag.

Samtidig legger til hun til at det er på grunn av pakker som dette at de må bruke mye tid på å åpne alle pakkene.

Kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg, bekrefter overfor VG at slike hendelser også forekommer i forbindelse med deres innsamlinger, men avviser at det er et stort problem.

– Vi er dypt rørt over givergleden som viser seg hos folk, og bare helt unntaksvis kommer det ting som ikke burde vært der, sier han.

Smith-Solevåg sier at de rutinemessig åpner alle mottatte pakker på forhånd.