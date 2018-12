STOR OPPMERKSOMHET: Russiske medier har kastet seg over Carl I. Hagens utspill om Krim. Foto: Skjermdump Izvestija

Russiske medier kaster seg over Hagen-utspill om Krim

ST. PETERSBURG (VG) Carl I. Hagen har fått mye omtale i Russland etter sitt utspill om at Vesten bør respektere at Krim er russisk. De store mediene har kastet seg over saken.

Den tidligere Frp-formannen uttalte seg først til Kremls engelsktalende TV-kanal Russia Today, men har siden utdypet dette gjennom leserinnlegg både i Aftenposten («Krim er russisk») og VG («Det er i hovedsak på grunn av vestlig uklokskap at verden nå er i konflikt»).

Dette nådde for alvor russiske medier på 2. juledag i Norge. VG har telt til mellom 35 og 40 russiskspråklige medier som har omtalt Carl I. Hagens utspill. Blant dem gjelder de fleste store, som for eksempel Komsomolskaja Pravda, Rossiskaja Gazeta , Argumenty i Fakty og Izvestija .

De aller fleste mediene har overskriften «Norsk politiker oppfordrer vesten til å anerkjenne Krim som russisk».

Etter som russerne har hatt «business as usual» hele uken, har enkelte medier også rukket å hente inn kommentarer til Hagens uttalelser.

Sergej Tsekov, som sitter i utenrikskomiteen i overhuset Føderasjonsrådet, mener at Hagens uttalelser er «et signal til vesten».

– Slike signaler kommer fra ulike politikere fra forskjellige land, særlig de som kommer til Krim og ser hva som skjer med egne øyne. Alle som besøker halvøya, innser at det som skjedde i 2014, var riktig. Det var helt riktig at Krim ble en del av Russland , sier Tsekov, som representerer nettopp Krim i Føderasjonsrådet, til nyhetsbyrået FAN.

– Antallet politikere som anerkjenner gjenforeningen, vil øke, mener Tsekov.

Carl I. Hagen blir stort sett presentert som tidligere visepresident i Stortinget i de russiske artiklene.

«Tidligere visepresident for det norske parlamentet, Carl Hagen, forklarer hvorfor vestlige land skal anerkjenne Krim som en del av Russland», skriver avisen Izvestija.

«I sin artikkel i Aftenposten minner Hagen om at halvøya var russisk fra det 18. til det 20. århundre. Det meste av befolkningen er russere, og hele den russiske fortiden var lokalisert i Sevastopol».

Izvestija minner om at Hagen dermed følger de samme tankene som den tidligere tyske bundeskanseleren Gerhard Schröder.

Komsomolskaja Pravda har katalogisert sin artikkel om Hagen under russernes faste slagord «Vårt Krim».

«Hvis befolkningen på Krim ønsker å være en del av Russland, må vi respektere dette og anerkjenne Krim som russisk igjen», siterer storavisen den tidligere Frp-lederen på.

Den Kreml-kontrollerte nyhetstjenesten Sputnik har hentet inn kommentar fra den politiske analytikeren Vladimir Kornilov om Hagens uttalelser. Han sier:

– Vestlige politikere er ofte gisler av situasjonen. Meningene deres avhenger av hvilken posisjon de har.

Carl I. Hagen viste i sitt innlegg i VG til at det var et «statskupp» i Ukraina i januar 2014 og at de nye makthaverne var «pro-vestlige og anti-Russland».

– Putin ville selvsagt ikke risikere at hovedflåtebasen og Krim kunne komme under innflytelse av et kandidatland til NATO-medlemskap som var fiendtlig innstilt overfor Russland, skrev Hagen.

Han har fått motbør fra blant andre Frp-politikeren Geir Hågen Karlsen, som i VG - under overskriften «Krim er ukrainsk» - skrev at «Russland okkuperte og annekterte Krim i 2014, og har siden destabilisert, undergravet og ført krig i de østlige deler av Ukraina for å hindre politisk og økonomisk tilnærming til EU».