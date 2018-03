Ekspert: Putins nye våpen kan gi Russland overtaket i atomkappløpet

Publisert: 01.03.18 23:54

WASHINGTON D.C./OSLO (VG) Nye, atomdrevne raketter kan forskyve den globale maktbalansen – i Vladimir Putins (65) favør.

Fra talerstolen i Moskva presenterte Russlands president en animert video som viste fram flere nye kjernefysiske våpen landet angivelig besitter. Ifølge presidenten skal Russland ha utviklet våpen som kan slå til over hele verden. I videoen var Tampa Bay i Florida målet.

– De påstår at de har utviklet atomdrevne motorer på krysserraketter og undervannsdroner. Det gir dem muligheten til å operere over nærmest ubegrensede distanser.

Det sier Palle Ydstebø, oberstløytnant ved forsvarets stabsskole, til VG.

Ubegrenset rekkevidde

Han sier at Russlands nye atomvåpen gir dem et fortrinn over USA i våpenkappløpet.

– Vanlige ballistiske missiler har en viss mengde drivstoff. En atomdrevet rakett kan skytes ut fra hvor som helst og holde seg i luften over en ekstremt lang periode. Det gjør at raketten kan angripe fra uventede områder, man trenger ikke skyte raketten i retning av målet.

En atomdrevet krysserrakett kan bevege seg under 150 meter over bakken, noe som gjør det svært vanskelig for tradisjonelle radarforsvar å oppdage missilene.

– Disse rakettene er på en måte en moderne utgave av de japanske Kamikazeflyene som ble brukt til selvmordsoppdrag under 2. verdenskrig. Den eneste måten å stoppe missilene på er å skyte dem ned, men problemet er at de er svært vanskelige å oppdage, sier han og legger til:

– Det spektakulære med disse rakettene er rekkevidden og uforutsigbarheten. Det er svært vanskelig å forsvare seg mot slik missiler.

Amerikanerne har selv jobbet med atomdrevne raketter tidligere.

Propaganda

Det er usikkert hvor langt Russland har kommet i utviklingen av rakettene. Palle Ydstebø er langt fra sikker på om Putins våpenlansering innebærer at Russland faktisk har disse kapasitetene i dag.

– Amerikanerne har fulgt nøye med på utviklingen i Russland, og de mener det kun er snakk om en prototyp. For meg kan det virke som propaganda og valgflesk fra Putin, sier Ydstebø.

Presidenten hevder det nye arsenalet av våpen er umulig for andre stormakter å stoppe.

Flere amerikanske medier spekulerer i om Putins tale var ment som en beskjed til Donald Trump etter at USA nylig offentliggjorde planer om å utvikle nye atomvåpen.

Ingen overraskelse

Anonyme kilder i regjeringsapparatet sier til CNN at amerikanerne er i tvil om det Putin sier om deres nye våpensystemer faktisk er sant. Samtidig har kanalen kilder i Pentagon (Det amerikanske forsvarsdepartementet) som sier at de ikke er overrasket over det Putin fortalte, fordi de følger godt med på hva Russland jobber med.

Det samme sier professor Steve Biddle ved George Washington University, i USAs hovedstad, til VG:

– Forsvarsdepartementet, i motsetning til Det hvite hus, ser på Russland som aggressive og fiendtlige. Derfor kommer nok dette neppe som noen overraskelse på dem. For Pentagon er nok dette bare en endelig bekreftelse for noe de lenge har trodd.

Endrer ingenting

Biddle, som tidligere har vært rådgiver for de to amerikanske generalene David Petraeus og Stanley McChrystal, er ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk, militærstrategi og teknologi i moderne krigføring, samt på USAs forhold til Russland. Han tror ikke Russlands nye missiler vil føre til noen endringer i USAs planer for utvikling av hverken egne våpen eller missilforsvaret.

– Denne administrasjonen har allerede vært tydelige på at de ønsker å modernisere det amerikanske atomvåpenarsenalet, så bevis for Russlands fiendtlighet vil neppe endre mye, sier han, og legger til:

– Det som kan komme til å skje er at Pentagon kommer med en offisiell uttalelse der de fordømmer Russlands holdning. Dersom de tror de kan slippe unna med det uten å få kritikk fra president Trump.

– Typisk Putin

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Julie Wilhelmsen mener Putins våpen-retorikk er en velkjent strategi.

– Det er typisk Putin. Hissigheten og posisjoneringen overfor USA er en del av det dårlig samspillet som har vært mellom de to stormaktene de siste årene, sier hun til VG.

For noen uker siden lanserte USA at de vil utvikle nye kjernevåpen som de kan bruke mot konvensjonelle trusler. Trusselen fra Nord-Korea har ifølge USA vært hovedgrunnen til våpenopprustningen, men at Russland nå kommer på banen og skryter av sine våpen overrasker ikke Wilhelmsen.

– Det er typisk for Putin-regimet at de mobiliserer internt mot ytre trusler som Nato og USA. Han ønsker å fronte at det bare er «Putins Russland» som kan stå imot de andre stormaktene. Dette handler om å gjenreise stoltheten til russerne, sier hun og legger til.

– Myntet på at han snakker i en valgkampsituasjon er det mange som er i tvil om at disse våpnene Putin skryter av er så ferdige som han påstår, eller om det bare er et offensivt motsvar på USAs våpenopprustning.

Wilhelmsen mener den aggressive og intense retorikken stadig beveger seg i en retning som kan minne om våpenkappløpet mellom USA og Russland under den kalde krigen.

Ikke bekymret

Professoren Steve Biddle har ikke tro på noen politiske endringer i USAs forhold til Russland.

– Nei, forsvarsdepartementet er allerede ganske harde mot Russland. Kontrasten mellom forsvarsminister James Mattis og Donald Trump er ganske slående på dette punktet, sier Biddle, som heller ikke tror Putins uttalelser vil skape frykt blant det amerikanske folket.

– Når det kommer til frykt for atomangrep er det nok fremdeles Nord-Korea folk vil snakke om, avslutter han.