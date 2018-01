I DAVOS: USAs president Donald Trump på talerstolen da han besøkte Verdens økonomiske forum i Davos i forrige uke. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

EU-advarsel til Trump

NTB

Publisert: 29.01.18 12:55

UTENRIKS 2018-01-29T11:55:52Z

EU er klar til å svare raskt hvis USA innfører nye handelsbarrierer mot Europa, advarer EU-kommisjonen.

Advarselen kommer etter at USAs president Donald Trump langet ut mot EUs handelspolitikk i et intervju med britiske ITV.

Trump beskyldte EU for å ha behandlet USA «veldig urettferdig» i handelspolitikken. Han gjorde det samtidig klart at dette vil kunne få store konsekvenser for EU.

EU-kommisjonen varsler at den er klar til å svare.

– For oss er ikke handelspolitikken et nullsumspill. Det handler ikke om vinnere og tapere. Vi i EU mener handel bør og kan være vinn-vinn. Vi mener også at handelen, samtidig som den må være åpen og rettferdig, må bygge på regler, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– EU er klar til å komme med et raskt og passende svar hvis eksporten vår rammes av handelshindringer fra USAs side, fastholder han.