TOMMEL OPP: Endelig en gladnyhet for forbundskansler Angela Merkel. Nå kan hun starte forhandlinger om å beholde dagens storkoalisjon.

Gjennombrudd for hardt presset Merkel

Publisert: 21.01.18 16:53

UTENRIKS 2018-01-21T15:53:20Z

BONN (VG) De tyske sosialdemokratene i SPD har vedtatt å starte regjeringsforhandlinger med Angela Merkels blokk. Etter fire måneders regjeringskrise er det nå lys i tunnelen for Merkel.

Det sosialdemokratiske SPD innleder regjeringsforhandlinger med Angela Merkels kristeligdemokratiske CDU og deres søsterparti i Bayern, CSU.

Dette er gode nyheter for en hardt presset forbundskansler Merkel , som har gjennomgått en fire måneders politisk berg-og dalbane, med avvisning fra tidligere samarbeidspartnere, så vel som sammenbrudd i koalisjonsforhandlinger med Fridemokratene og miljøpartiet Die Grüne.

Ikke minst betyr SPDs «ja» at Europas økonomiske motor nå er et stort skritt nærmere å ha en regjering i kikkerten, etter å befunnet seg i en politisk krise helt siden valget den 24.september.

Reddet skinnet

Dagens stemme fra landsmøtet i Bonn gjør at SPD-leder Martin Schultz, som politisk lå med brukket rygg etter et dårlig valg, kanskje kan puste lettet ut.

Dette var partilederens siste sjanse, skriver storavisen Frankfurter Allgemeine. Dersom flertallet hadde stemt mot hans råd, hadde Schultz ligget meget dårlig an til å fortsette som SPD-leder. 362 av de 642 SPD-delegatene stemte for å starte regjeringsforhandlinger.

For en uke siden viste en meningsmåling at hele 67 prosent av SPD-medlemmer var motstandere av å gi Martin Schulz en ministerpost i en ny koalisjonsregjering.

Schulz avviste flere ganger tidligere i høst at sosialdemokratene ville fortsette i regjering.

Etter at SPD fikk skuffende 20,5 prosent av stemmene i valget, ga Schultz og mange andre partimedlemmer regjeringssamarbeidet med Merkel skylden for et elendig resultat.

Høyrepopulister størst i opposisjon

Argumentet fra SPDs koalisjonsskeptiske fløy var at partiet ville hatt det bedre i opposisjon enn i en koalisjon hvor de ofte må inngå kompromisser. I dag var tonen en ganske annen fra Schultz da han talte i Bonn.

– Å regjere og å fornye er ikke to motstridende ting, sa SPD-lederen fra talerstolen søndag formiddag.

Nå blir det høyrepopulistiske AfD Tysklands største opposisjonsparti, og kan med det regne med å få en viktig stemme i den tyske offentligheten. Partiet fikk 12,6 prosent av stemmene i valget, opp fra 4,7 prosent fra deres debutår 2013.

Viktig for Europa

Landsmøtets avgjørelse har blitt fulgt med spenning flere steder i Europa. Frankrikes president Emmanuel Macron er av dem som håpet på et «ja» fra de tyske sosialdemokratene.

– Jeg har merket meg at SPD har vist at det også har store ambisjoner for Europa, og at den foreløpige avtaleteksten som det skal stemmes over søndag, også inneholder en genuin europeisk ambisjon, sa han denne uken.

I de videre forhandlingene mellom SPD, CDU og CSU forventes Europapolitikk å få en sentral plass, og Merkel og Macron varslet allerede før jul at de ville samarbeide om en reform av eurosonen.