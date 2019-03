KAOS: En blodig bandasje og en enslig sko minner om de dramatiske timene som utspant seg i byen Christchurch fredag morgen. Foto: Stringer, X80002

Slik var de blodige minuttene inne i moskeen: – Vi så folk blø ihjel

Blod over alt, skriking, løping og vill panikk. Slik beskriver vitner de fatale minuttene etter at en terrorist i militærklær tok seg inn i moskeen Al Noor.

Mens barn, unge og gamle var samlet til fredagsbønn i byen Christchurch i New Zealand fredag morgen kom 28 år gamle Brenton Tarrant (28) inn i moskeen Al Noor. Han hadde en semiautomatisk rifle i hendene og var kledd i militærgrønne klær.

HARDT RAMMET: 49 mennesker ble drept i det brutale angrepet fredag morgen. Her sitter en skadet mann på bakken utenfor en av moskeene. Foto: Mark Baker / TT NYHETSBYRÅN

Inne i moskeen skjøt han mot forsvarsløse mennesker, mange med hodet senket i bønn. Etter hvert som alvoret gikk opp for de rundt 400 menneskene i moskeen, prøvde flere å flykte. Det oppsto vill panikk.

På første rad satt Nour Tavis med vennene sine i bønn. Først skjønte de ikke hva den voldsomme støyen var, men så oppdaget de mannen i militærklær. Det skriver NZ Herald.

– Vi hørte skriking. Så fikk alle panikk. Det var skyting, skyting og skyting. Folk løp og så så man at de plutselig falt.

Tavis så at noen knuste et vindu og hoppet ut. Han fulgte etter. Vel ute på gaten løp han til nærmeste hus og dundret på døren. Han ble sluppet inn, og tatt vare på. Litt senere forsøkte han å ta seg tilbake til moskeen for å hjelpe andre.

– Vi så folk blø ihjel. Det var grusomt.

Prøvde å redde en liten gutt: Oppdaget at han var død

Også Mustafa Boztas befant seg inne i moskeen da skytingen startet. Han reagerte da alle rundt ham begynte å rope og løpe. Han kom seg opp, og løp mot et hjørne. På veien dit ble han skutt i leggen.

– Jeg lå på gulvet og lot som om jeg var død. Jeg var rolig fordi jeg ville bli en martyr, sier Mustafa Boztas til avisen Stuff.

Da det ble stille inne i moskeen, reiste han seg og løp ut. Utenfor prøvde han å redde livet til en liten gutt, forteller han.

Men gutten var allerede død.

– Jeg lukket øynene hans. Jeg hørte flere skudd og løp, sier Boztas, som nå ligger på sykehus med sterke smerter.

Ble varslet om angrepet: Så kom skuddene

Angrepet i Al Noor-moskeen varte i seks minutter, før terroristen kjørte videre. Han skal ha vært iført et kamera, som filmet angrepet. Videoen ble sendt direkte til Facebook. I flere minutter kunne folk over hele verden følge angrepet, før videoen ble stoppet og slettet. Kripos har senere advart mot å spre denne videoen.

Det er ikke bekreftet at det er samme mannen som noen minutter senere ankom moskeen Linwood– cirka fem kilometer unna. Her var rundt 100 mennesker samlet.

ÅSTED: I seks minutter skjøt terroristen på mennesker i bønn i Al Noor-moskeen i Christchurch. Bildet er fra 2014. Foto: Reuters

Sabir Hussain er blant dem som satt i dypt konsentrert i bønn da moskeens leder kom med den grusomme beskjeden om at en annen moské i byen er blitt angrepet, skriver avisen Stuff.

– Våre brødre er blitt skutt, sa lederen.

Før de rakk å samle tankene, startet skytingen her også.

Senere blir det bekreftet at 49 mennesker er drept i angrepet: 41 i Noor-moskeen og syv i Linwood. En person døde på sykehuset i Christchurch. Så langt er fire personer pågrepet, blant dem tre menn og en kvinne.

Slik beskriver andre vitner de grusomme minuttene:

– Han skjøt alle, alle

Khaled Al-Nobani overlevde terroren inne i Al Noor-moskeen. I et intervju med New Zealand Herald beskriver han de grusomme scenene som utspant seg der inne.

– Han skjøt alle, alle – unge mennesker, gamle kvinner.

Al-Nobani sier at han kom seg ut og slo i stykker en port for å få barn i sikkerhet. Han beskriver også hvordan gjerningsmannen skjøt en venn av ham på gaten utenfor moskeen - og at vennens tre barn ble vitne til det.

Ifølge Al-Nobani hadde gjerningsmannen uttalt stygge ord, spilt musikk og ringt noen venner før han begynte å skyte.

PÅ TUR: Norske René Olsen og hans engelske kjæreste Laura Thomas opplevde kaoset i Christchurch fredag. Foto: Privat

Plutselig ble butikker og gater stengt

Norske René Olsen og hans engelske kjæreste Laura Thomas var tilfeldigvis i byen Christchurch fredag morgen, som en del av en roadtrip gjennom New Zealand.

– Vi hørte ikke skudd, men plutselig stengte alle butikkene og gatene ble tømt for folk. Det var sirener på alle kanter, forteller de.

De brukte dagen i sentrum av byen og var ved Hagley park da det ble løsnet skudd ved Al Noor-moskeen. Moskeen ligger i utkanten av parken. De skjønte ikke hva som foregikk før i 15-tiden. De skulle leie en gondol, men fikk beskjed om at banen var stengt på grunn av angrepet.

– En dame kom stresset og halvveis på gråten bort til oss og forteller at gondolbanen er stengt på grunn av et pågående angrep. Hun vil selv forsøke å dra ned til byen for å finne ungene sine og forsikre seg om at de var trygge.

– Skuddene lød «pop, pop, pop»

14 år gamle Idris Khairuddin trodde han hørte lydene av bygningsarbeid. Prekenen skulle akkurat til å starte i Al Noor-Moskeeen, men den ble aldri påbegynt. I stedet befant 14-åringen seg midt i et kaos av løpende og skrikende mennesker. Han så at folk falt.

– Skuddene lød «pop, pop, pop»... Jeg hørte over 50, sier han til NZ Herald.

– Jeg løp så raskt jeg kunne, over gjerdet inn i Hagley park, jeg stoppet ikke.

14-åringen forteller at onkelen ble skutt i ryggen og at han ber om at han ikke skal være alvorlig skadet.

– Denne uken er første gangen jeg er i moskeen. Jeg skjelver fremdeles og jeg er traumatisert, sier gutten.

Så mennesker bli skutt i ryggen

Carl Pornare kjørte forbi Al Noor-moskeen da skytingen begynte. Han forteller ABC at mennesker løp for livet og at han så noen av dem bli skutt i ryggen rett foran ham.

Han og kollegene parkerte et stykke opp i gaten og begynte å hjelpe de som var skadet, blant dem en fem år gammel jente og faren hennes.

– Kollegaen min, Mark, holdt en mann oppe og sa til ham at alt kom til å gå bra, men han døde i armene hans.

Trodde noen slo på vinduene

– Jeg hadde aldri hørt noe lignende før. Det bare fortsatte.

18 år gamle Mulki Abdiwahab hadde dratt fra universitetet for å be sammen med moren i Al Noor-moskeen. Hun var nettopp ferdige med å be i kvinnerommet sammen med moren, barn og eldre, da hun hørte lydene.

– Jeg har aldri hørt lyden av skudd noen sinne. Jeg trodde først at det var noen som slo på vinduene, sier hun til TVNZ.

Moren grep hånden hennes, og de løp barfot ut. Senere fikk hun vite at faren hennes fikk behandling på sykehuset.