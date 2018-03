DEMONSTASJON: Vida Movahed sin symbolske handling hvor hun stelte seg på et opphøyd sted og viftet med hijaben på en pinne har ført til en bevegelse som sprer seg over hele landet. Foto: Foto: SalamPix/ABACA

Iran: Kvinner kan bli tiltalt for oppfordring til prostitusjon for å vifte med hijaben

Publisert: 05.03.18 22:43

Regimet slår hardt ned på protestene mot hijab-påbudet i Iran. Nå risikerer kvinner som tar av seg hodesjalet ti år i fengsel.

Siden nyåret har en ny bevegelse spredd seg i Iran : Kvinner stiller seg på opphøyde steder og vifter med hodesjalet på en pinne.

De protesterer mot loven som sier at kvinner må dekke til håret på offentlige steder som ble innført under den islamske revolusjonen i 1979. En meningsmåling viser at omtrent halvparten av den kvinnelige befolkningen er imot påbudet.

For å få bot på protestene har politiet nå sagt at kvinner som ikke har på seg hodesjal kan siktes for «oppfordring til korrupsjon og prostitusjon» og risikerer dermed ti år bak murene, skriver Amnesty International.

To av dem som har utført protesten er Narges Hosseini og Shaparak Shajarizadeh. De er nå stilt for retten under den nye siktelsen og sitter i fengsel. I tillegg har politiet i Teheran arrestert minst 35 kvinner for å delta i bevegelsen. Amnesty International melder om at fengselsoppholdene og arrestasjonene er voldelige.

Sprer seg på sosiale medier

Mahmood Reza Amiry-Moghaddam, talsperson for Oslo-baserte Iran Human Rights, fortalte til VG i februar at det iranske regimet har vanskeligheter med å håndtere bevegelsen. På grunn av dens fredelige form er det vanskelig å slå hardt ned på den, samtidig som kvinner utfordrer hele maktstrukturen i landet ved å ta av seg hodesjalet.

Bevegelsen har stor slagkraft siden den når utenfor Irans grenser via sosiale medier.

– Vi kan stå overfor en revolusjon, sa Amiry-Moghaddam.

Opprøret har spredt seg utover landet etter at Vida Mohaved (31), som ble arrestert i desember etter at hun tok av seg hijaben under demonstrasjonene mot regimet, ble løslatt.

Mohaved stilte seg opp på en strøm-boks og viftet med hijaben på en pinne.

Etter dette har flere utført den symbolske handlingen og delt på sosiale medier.