Russlands kirke bryter ut – kan eskalere konflikten med Ukraina

BRUSSEL (VG) Den russisk-ortodokse kirken bryter med ledelsen i Istanbul over en konflikt om Ukraina. Det kan eskalere konflikten mellom Russland og Ukraina, mener FFI-forsker Tor Bukkvoll.

Russernes brudd med den ortodokse kirkeledelsen i Istanbul kommer som et svar fra Russland på at Ukrainas kirke nylig ble innvilget uavhengighet fra den russisk-ortodokse.

Den ukrainske kirken har tidligere blitt styrt fra Moskva. Russerne har ikke nå bare mistet grepet over den ukrainske kirken, men risikerer med det ferske bruddet nå også å få svekket den politiske innflytelsen, og det i en del stor del av verden, mener seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

FAKTA: DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE * Den største av de ortodokse kirkene. Har mer enn 80 millioner medlemmer. * Ledes av patriarken av Moskva og hele Russland. Siden 2009, Kirill I. * Tidfester sin opprinnelse til år 988 og var fram til revolusjonen i 1917 statskirke i Russland. * Under kommunistregimet ble kirken utsatt for forfølgelse, spesielt omfattende i årene 1922–23. * Etter Sovjetunionens oppløsning har kirken igjen fått stor innflytelse i Russland. * Den av de ortodokse kirkene som har markert seg som mest skeptisk til tilnærming til Den katolske kirke.

– Dette kan få stor betydning for Russlands politiske makt, særlig innenfor det gamle imperiet. Påstanden fra Putin og andre i den russiske eliten om at russere og ukrainere er ett folk blir vanskeligere å fremme etter dette. Det fremstår veldig symboltungt å endre en ordning som er så gammel, sier Bukkvoll til VG.

– Kan virke konflikteskalerende

Nyheten om bruddet kan i aller høyeste grad sies å være historisk.

Den mektige russiske kirken gjør med denne løsrivelsen om på et vedtak fra 1686, forteller seniorforsker Bukkvoll.

Moskvas avgjørelse er en klar fordømmelse av at Ukraina ble innvilget retten til å styre kirken sin selv.

Hvordan dette påvirker det allerede svært spente forholdet mellom Russland og Ukraina, avgjøres av hvordan nyordningen blir gjennomført i praksis i Ukraina, mener FFI-forsker Bukkvoll.

– President Porosjenko har antydet at man vil gå forsiktig fram, men skulle uenigheter resultere i sammenstøt mellom Moskva-tro ortodokse og andre ortodokse troende, kan det helt klart virke konflikteskalerende, både innad i Ukraina og i forholdet mellom Ukraina og Russland, forklarer Bukkvold til VG

Forventer ukrainsk kampvilje

Russland-forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) frykter det samme som sin forskerkollega Bukkvoll, nemlig en eskalering i det allerede svært konfliktpregede ukrainsk-russiske forholdet.

Den Moskva-styrte russisk-ortodokse kirken er enormt mektig, ikke bare fordi den er den største blant verdens ortodokse kristne, men også fordi den representerer store verdier og Kremls enorme makt.

Kirkelederen, patriark Kirill, er en nær alliert av president Vladimir Putin.

– Bruddet kan øke konfliktnivået, fordi man må forvente at forskjellige kirkesamfunn i Ukraina kan begynne å kjempe for kontroll over kirkelige anlegg i Ukraina som følge av dette, sier Godzimirski til VG.

Splitter kirken

Kirken i Konstantinopel regnes som den ledende autoriteten for verdens rundt 300 millioner ortodokse kristne.

Patriark Kirill i Moskva har beskrevet Putins ledelse som «et mirakel fra Gud».

Etter dette historiske bruddet kan Putin måtte belage seg på en tid med færre mirakler. Da må han heller belage seg på motstand fra det internasjonale samfunnet, mener NUPIs Godzimirski.

– Russland kan oppleve store problemer i relasjoner med andre ortodokse kirker i verden, hvis noen av dem tar parti med patriarken i Konstantinopel. Allerede nå får ikke russiske ortodokse besøke noen hellige steder som Athos-klosteret i Hellas som følge av denne beslutningen, sier Russland-forskeren.