1 av 5 FØRST I KØEN: Førstedame Emine Erdogan og president Recep Tayyip Erdogan fikk kjøpe de første billettene da flyplassen ble åpnet. REUTERS

Norske Gudmund tegnet Erdogans gigant-flyplass

UTENRIKS 2018-10-29T17:49:09Z

ISTANBUL (VG) Bygningsarbeidere har mistet livet og blitt fengslet, og prislappen blir nær 300 milliarder kroner: I dag åpnet president Erdogan Istanbuls nye flyplass – tegnet av en nordmann.

Nilas Johnsen

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 29.10.18 18:49

Det som det var knyttet størst spenning til i forkant av åpningen, var hva den nye flyplassen skulle hete: «Erdogan International» tippet mange, ettersom den skal erstatte «Atatürk International», oppkalt etter Tyrkias landsfader.

Men det ble et mer traust navn: «Istanbul Airport». Erdogan sto selv først i køen for å kjøpe en billett . Foreløpig skal det bare gå fly til hovedstaden Ankara, til tyrkiskokkupert Nord-Kypros, og til Baku, hovedstaden i Tyrkias nære allierte Aserbajdsjan. Men fra slutten av desember flyttes all flytrafikk hit.

I første omgang er kapasiteten 100 millioner reisende, men i 2023 er målet å være verdens største flyplass med kapasitet på 200 millioner.

Samme arkitekt som OSL

En annen som sto fremst i køen for å slippe inn, var norske Gudmund Stokke (69) og sønnen Thomas Stokke (44), fra henholdsvis Nordic Office of Architecture og Haptic Architecture.

Sammen med firmaet Grimshaw Architecture, har de to nordmennene nemlig tegnet den gigantiske flyplassen, som skal bli verdens største når den er ferdig i 2023.

– Når jeg går inn dørene her, så blir jeg nesten litt rørt. Det er utrolig herlig å se den ferdigstilt, sier Gudmund Stokke til VG.

LES MER PÅ E24 : Gigantflyplass: Kan bli verdens største flyplass

Tegnet Gardermoen

Stokke var også arkitekt for Gardermoen flyplass, både første og andre byggetrinn. Og den nye giganten minner om vår norske hovedflyplass på én måte: Konseptet med et sentralt bygg i midten, og så «spir» ut. Her er det fem spir mot de tre spirene på Gardermoen. Og der stopper likheten.

– Gardermoen dekker 260.000 kvadratkilometer, og her dekker den første terminalen 1,4 millioner kvadratkilometer, og det kommer en terminal til, forklarer Stokke.

Istanbul Airport Innen andre byggetrinn er ferdig, skal flyplassen ha seks rullebaner, og kunne ta imot 500 fly daglig.

De 200 millioner årlige passasjerene, skal kunne handle på et taxfree område som skal dekke 56.000 kvadratmeter.

Den er bygget som såkalt « build-operate-transfer », så firmaene som har bygd ut tar fortjenesten av driften, mot å betale den tyrkiske staten 250 milliarder kroner. Kilde: Hurriyet Daily News

Det osmanske rikets mesterarkitekt Sinan, som tegnet byggverk som Süleyman-moskeen, inspirerte nordmannen.

– Vi ville at bygget skulle vise de reisende at de var ankommet verdensbyen Istanbul. Vi er inspirert av byens moskeer og tyrkiske bad, med lukene i taket som slipper inn lys. Og så skulle den være supermoderne så klart, sier Stokke.

Dødsfall og streik

Det er blitt jobbet under et voldsomt press for å bli ferdig, og underveis ble det snakket om at hundrevis av arbeidere døde under ulykker. I februar sa guvernøren i Istanbul at 27 arbeidere hadde mistet livet, «grunnet helseproblemer og uhell i trafikken ».

I september samlet flere tusen arbeidere seg til protest. Da det ble planlagt en streik slo myndighetene til, og over 400 ble arrestert. Fortsatt sitter 30 arbeidere og en fagforeningsledere fengslet, kritiserer Human Rights Watch .

– Jeg har hørt om arbeidsulykkene. Sikkerheten er veldig viktig, så det er veldig trist. Men vi har ikke vært involvert i utbyggingen. Vi tegnet siste strek for 2,5 år siden, sier arkitekt Stokke.

PS : Den prisvinnende fotografen Bulent Kilic ble pågrepet da han tok bilder under protesten i september , men under åpningen var han tilbake på jobb for nyhetsbyrået AFP.