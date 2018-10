Passasjerfly styrtet i Indonesia

UTENRIKS

Et fly fra lavprisselskapet Lion Air, som var på vei fra Jakarta til Pangkal Pinang, skal ha styrtet kort tid etter avgang mandag morgen.

Publisert: 29.10.18 04:04 Oppdatert: 29.10.18 04:46

Edward Sirait fra flyselskapet bekrefter at de har mistet kontakt med flyet, som er av typen Boeing 737 MAX 8.

Ifølge Reuters melder samferdselsmyndighetene i Indonesia at det var 188 mennesker om bord i flyet - inkludert de ansatte.

BBC melder at det er 178 voksne, ett barn, to babyer, to piloter og fem flyverter blant menneskene om bord.

På tjenesten Flightradar24, der man kan følge alle kommersielle flyruter i tilnærmet realtid, kan man se hvordan flyet tok av fra flyplassen i Indonesias hovedstad før signalet brått forsvant i det flyet kom over vann.

En større leteaksjon etter flyet er nå i gang, opplyser Lion Air. Flyet antas å ha styrtet kort tid etter avgang mandag morgen lokal tid. Det melder blant annet nyhetsbyrået Reuters .

Ifølge AFP mistet kontrolltårnet kontakt med flyet rundt 06.30, omtrent 13 minutter etter avgang.

Politisjef i Karawang-distriktet øst i Jakarta, Slamet Waluyo, sier til AFP at myndighetene har mottatt meldinger fra flere kilder om at flyet skal ha styrtet i sjøen.

AFP siterer landets beredskapsetat, Basarnas, på at flyet har krasjet i havet.

Ifølge The Jakarta Post har et skip funnet vrakdeler man antar stammer fra Lion Air-flyet.

AFP opplyser at Lion Air har vært involvert i flere ulykkesepisoder tidligere. Blant annet kolliderte et av deres Boeing-fly ned et Wings Air-fly da det landet på Kualanamu flyplass på Sumatra, men da ble ingen skadet.

I 2004 krasjet et Lion Air-fly i Solo på Java, der minst 26 mennesker mistet livet og 40 ble skadet.

I 2013 bommet et Lion Air-fly på rullebanen i Denpasar på Bali og havnet i vannet . Alle 108 ombord overlevde.